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iPhone更新後鍵盤狂漏字！蘋果證實：即將修復

▲▼蘋果公司（Apple）,iPhone,蘋果發表會。（示意圖／路透）

▲iOS26出現文字輸入不準確的災情，蘋果證實將在未來的更新修復。（示意圖／路透）

記者楊庭蒝／綜合報導

近來不少iPhone使用者在網路社群反映，升級至iOS26後鍵盤輸入體驗明顯變差，不僅快速打字時容易漏字、錯字，甚至連選字與自動修正的判斷也變得不夠聰明，引發台灣與國外用戶的普遍不滿。對此，蘋果終於釋出回應，在最新的iOS26.4公測版本中確認已針對相關問題進行修復。

蘋果在更新說明中提到，iOS26.4將提升快速打字時的鍵盤準確度，等於間接證實先前用戶抱怨的情況確實存在。不少人遇到的問題包括輸入時鍵盤已經偵測到按鍵、畫面也有點擊反應，但實際上卻沒有成功輸入字元，導致句子出現漏字，進而影響自動修正與預測輸入的結果，使整段文字錯誤率大幅提高。

這類情況不只發生在台灣，國外論壇如Reddit也累積大量討論，許多使用者認為鍵盤體驗相較舊版iOS明顯退步。部分測試版使用者則指出，在先前的iOS26.4測試更新後，打字準確度已有感改善，顯示蘋果確實著手調整相關演算法。

不過，台灣使用者更關心的焦點，仍在於注音輸入法的表現。相較於英文鍵盤「按了卻沒輸入」的問題，許多人感受更深的是注音候選字常與語境不符，選字邏輯變得不夠精準。目前蘋果並未明確說明此次更新是否同步改善注音輸入，但既然官方提到整體鍵盤準確度的提升，也讓不少人抱持期待。

依照目前資訊，蘋果預計最快在下週正式推出iOS26.4，屆時困擾許多iPhone用戶已久的鍵盤問題，是否能獲得全面解決，仍有待正式版上線後的實際使用狀況來驗證。

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