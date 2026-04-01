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三星最強平價機A57、A37登場

記者蘇晟彥／綜合報導

三星 31日發表 Galaxy A系列最新成員Galaxy A57 5G與Galaxy A37 5G，兩台新機針對核心效能、影像與螢幕體驗全面進化，並提供更堅固的耐用性與安全防護，其中由Galaxy A57 5G領航，以極致纖薄的精煉設計與進階AI應用，打造A系列迄今最強悍的效能巔峰。

▲▼ 三星Galaxy A57 5G與Galaxy A37 。（圖／三星提供）

Galaxy A57 5G在設計與效能間取得了絕佳平衡，升級的CPU、GPU與NPU，在歷來最輕薄的機身中，迸發強悍動力。外觀採用精煉的光澤感飾面，結合經典的三鏡頭相機模組，不僅展現出眾的現代美學，更提供極致舒適的握持手感，專為流暢的影音串流、社群瀏覽與內容創作而生。

儘管外型纖薄，Galaxy A57 5G續航表現依舊強勁。內建5,000mAh 大容量電池，最高可支援兩天電力續航，輕鬆勝任消費者從拍攝、編輯到觀看等需求。「超快速充電2.0」僅需約30分鐘即可充至60%，讓用戶在出門前迅速補足電力；此外，散熱片面積增加13%，確保在長時間遊戲或錄影時，效能依然穩定強悍；具備極窄邊框，搭配支援Vision Booster技術的明亮Super AMOLED Plus螢幕，無論室內或戶外，皆能享有沉浸且清晰的視覺饗宴。針對日常使用需求，Galaxy A57 5G與A37 5G均具備IP68 防塵防水，顯著提升在真實環境中的耐用性，即使面對生活意外也能倍感安心。

在提升效率方面，語音錄製應用程式首度支援語音轉文字AI功能，能快速將會議、講座或通話錄音進行轉錄與翻譯，甚至將通話語音留言轉換為文字，回顧重要細節更輕鬆。此外，全新的「AI智慧選取」（註四）現可透過長按側螢幕面板快速啟動，系統將自動偵測螢幕內容主動提供操作建議，無需手動選取即可快速擷取文字或進行創作。該功能同時支援多重視窗的「拖放」操作，能隨手將圖像拖曳至Samsung Notes或相片編輯器，加速編輯體驗，提升工作效率。

長期支援與堅實的安全防護
Galaxy A57 5G與A37 5G再次實踐三星推動長效生命週期的承諾，提供高達6代Android作業系統與One UI升級，以及長達6年的安全性更新，長期使用安心無虞。此外，三星透過硬體級、具備防篡改特性的Knox Vault安全解決方案，為裝置打造更堅實的防護層、透明度與自主權。Galaxy A系列提供用戶全方位的創新安全與隱私功能，包括「安全性與隱私權儀表板」、「自動封鎖程式」、「私密分享」、「失竊防護」，以及全新的「私人相簿」功能，讓用戶能快速直覺地鎖定個人多媒體檔案。相較傳統防護模式，最新的A系列裝置更導入「隱私提醒」主動告知潛在風險；這項智慧通知功能針對位置權限或敏感資料的疑似監控行為，提供更清晰的洞察與掌控。這些升級讓安全防護與日常操作一樣流暢直覺，裝置保護從未如此簡單。

Galaxy A57 5G推出莫蘭紫、休閒藍、工裝灰、雅痞藍4款顏色選擇；容量方面，提供8GB+256GB、12GB+256GB 與新推出12GB+512GB共3種容量版本，滿足大容量儲存需求，建議售價分別為NT$17,990、NT$19,490、NT$22,490；Galaxy A37 5G則推出極簡白、甜酷紫、潮流灰、水洗綠4色選擇，與8GB+128GB、8GB+256GB共2種容量選擇，建議售價分別為NT$14,490、 NT$15,990。

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