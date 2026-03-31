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Android Auto出現YouTube控制介面　完整播放功能有望於I/O揭曉

▲▼Android Auto。（圖／Google Play）

▲Android Auto。（示意圖／Google Play）

記者吳立言／綜合報導

Google 將 YouTube 帶進車載系統的腳步，似乎又往前推進了一步。近期有使用者發現，Android Auto 介面中已經開始出現 YouTube 的播放控制按鈕，雖然目前仍無法直接觀看影片內容，但這項變化被視為正式支援影音播放前的重要前兆。

根據國外論壇 Reddit 網友分享，現階段 Android Auto 已可顯示 YouTube 的背景播放控制介面，讓駕駛或乘客能直接在車機上進行播放、暫停與跳過等基本操作，不必再另外拿起手機處理。不過，目前這些功能仍僅限於音訊控制，尚未開放直接瀏覽或播放影片畫面。

目前仍以背景音訊控制為主

換句話說，這波更新本質上仍停留在「聲音播放控制」層級，距離真正把 YouTube 畫面帶上 Android Auto 還有一段距離。但從功能已經悄悄出現在系統中的跡象來看，Google 顯然正逐步測試完整的車載影音體驗。

值得注意的是，這項功能目前被發現與 YouTube Premium 訂閱有關，意味著未來若正式上線，可能仍會維持付費會員限定，藉此替車載娛樂功能設下使用門檻，同時兼顧使用情境與安全限制。

完整影音體驗最快可能在開發者大會揭曉

至於 Android Auto 何時會真正支援完整 YouTube 播放，Google 尚未對外公布具體時程。不過，Google 先前已預告將把影音類應用帶進 Android Auto，而隨著今年開發者大會即將在 5 月 19、20 日登場，相關細節很有可能會在活動期間正式揭曉。

除了影音應用之外，Google 近期也持續強化 Android Auto 的功能版圖，傳出正在開發包括小工具介面、更深入的車輛整合能力，未來甚至可能支援空調調整、電台切換等操作。這類功能其實早已在 Android Automotive 平台陸續實現，如今若同步下放至 Android Auto，將進一步提升車載系統的完整性與便利性。

車載娛樂生態系正逐步成形

從背景播放控制率先出現，到更多車輛控制功能陸續曝光，都顯示 Google 正加速布局 Android Auto 的下一階段體驗。若 YouTube 最終真的正式登陸，勢必會讓車內娛樂與資訊整合更上一層樓，也讓今年開發者大會更受關注。

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