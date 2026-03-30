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iPhone史上最大改版？傳售價破6萬　蘋果摺疊機細節曝光

▲折疊iPhone渲染圖。（圖／iphone-ticker.de）

▲日前流出的折疊iPhone渲染圖。（圖／iphone-ticker.de）

記者吳立言／綜合報導

蘋果首款摺疊 iPhone 相關消息持續升溫，多方消息指出，這款新裝置將為 iPhone 帶來問世以來最大規模的設計改版，並可能重新定義高階智慧型手機的使用體驗。

定位超越歷代關鍵機型

根據《彭博》記者古爾曼在其《Power On》專欄中指出，該款摺疊 iPhone 將是「iPhone 史上最重大的變革」。他表示，雖然 iPhone 4、iPhone 6 與 iPhone X 都曾帶來關鍵升級，但這次的產品將屬於「全新設計世代」。

書本式摺疊設計　搭配 iOS 27 強化多工

消息指出，這款摺疊 iPhone 將採用類似 Galaxy Z Fold 7 的書本式左右開闔設計。展開後可提供大尺寸內螢幕，提升影音娛樂與工作效率。同時，iOS 27 預計將針對摺疊裝置進行改良，支援 App 並排顯示與多工操作，整體體驗接近 iPad。

雙螢幕配置曝光　摺痕仍無法完全消除

市場流出資訊顯示，該機可能搭載約 7.7 吋內螢幕與 5.3 吋外螢幕。在摺疊螢幕關鍵技術方面，蘋果預計採用降低摺痕可見度的方案，但仍無法完全消除摺痕，顯示技術仍在持續演進。

改採 Touch ID 設計　生物辨識策略調整

供應鏈分析師郭明錤則指出，該機將採雙後鏡頭與單前鏡頭配置，並將 Touch ID 整合至電源鍵。這也意味著該機型可能不採用 Face ID，在解鎖方式上出現不同取向。外界預期，摺疊 iPhone 可能於 2026 年 9 月與 iPhone 18 Pro 系列同場發表，但實際上市時間可能略晚。

價格方面，市場估計起售價將達 1,999 美元（約新台幣 6 萬以上），定位高階市場。

若蘋果能在摺痕控制與軟硬體整合上取得突破，將可能進一步推動摺疊手機市場發展。

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