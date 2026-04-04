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iPhone17上市半年　市價現況、銷售排行曝光

記者蘇晟彥／綜合報導

根據2025年9月至2026年2月台灣實體通路與傑昇通信門市的銷售數據顯示，iPhone 17 系列與首度亮相的超薄款iPhone Air在上市半年後，在台累計銷量突破133萬台，較去年同期的iPhone 16系列成長29%。單價較高的Pro系列貢獻62%的銷量，成為品牌穩定獲利的核心動能；雖然整體表現亮眼，但市場也出現顯著的兩極化趨勢，一方面是高階機型與大容量規格陷缺貨潮，另一方面則是首度亮相的iPhone Air銷量逐月萎縮。

▼iPhone Air銷量逐月萎縮。（資料照／記者蘇晟彥攝）

▲▼ iPhone,iPhone17 ,iPhoneAir 。（圖／記者蘇晟彥攝）全台最傑昇通信表示，新機上市頭三個月因蘋果官方停止舊機更新支援、取消128GB容量選擇，並維持售價凍漲，成功觸發消費者換機的急迫性；接下來的三個月銷量下滑約20% 的關鍵，並非市場需求消失，而是iPhone 17系列貨源受限於產能配比，優先供給全球大宗市場時，台灣零售端出現短暫的真空期，供應鏈缺口導致的銷量下滑，反而推升通路現貨的稀缺價值，讓平均跌幅穩定維持在7%左右。

傑昇通信分析，iPhone 17系列及iPhone Air在上市半年後，價格突然出現回彈2%的現象，主要與全球半導體零組件成本攀升，以及國際物流運費波動有關。由於AI運算需求導致高階記憶體供需失衡，加上年初航運成本調升、部分零組件供應緊縮，導致通路在清空iPhone 16舊機庫存後，市場回歸新機單一選擇，當議價空間縮小，便形成價格在底部墊高的罕見走勢。

在規格選擇上，傑昇通信指出，Pro系列機型依舊是果粉換機首選，旗艦機型占比穩定維持品牌總銷量的62%；而用戶偏好大儲存空間的傾向越來越明顯，512GB以上機型銷量較去年同期暴漲2.4倍，顯見消費者對Apple Intelligence落地後，所需大量本地運算與儲存空間有預見性的認知。尤其是標準版iPhone 17，本次全面升級與Pro同等級的記憶體配置與高刷螢幕，抹平跟前代標準版間顯著的規格鴻溝，讓持有更早以前機型的舊用戶趨之若鶩，單機銷量也因此較去年同期iPhone 16系列成長37%。

相對而言，iPhone Air的銷售挫敗則源於消費者對輕薄與性能的權衡結果。當厚度大幅縮減導致電池續航力與光學變焦鏡頭受限，且空機價在降幅達14%後仍難以與Pro系列拉開差距，用戶自然會流向更具實務價值的旗艦機型，銷量表現自然每況愈下，自2025年9月開始，平均月減16%；市場上舊款iPhone 16系列機型幾乎售罄，就算iPhone 16（256GB）價格跌幅高達28%，價差近萬元，成為近期市場上折扣幅度最大的蘋果機型也買不到。

▲▼ 。（圖／傑昇通信提供）
 

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