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POCO X8 Pro 系列超強規格搶中階機市場　鋼鐵人限定版同步登場

記者蘇晟彥／綜合報導

小米 31日宣布 POCO X8 Pro Series 在台上市，包含POCO X8 Pro、POCO X8 Pro Max 及 入門電競款 POCO M8，以旗艦級規格直攻萬元價格帶。此外，這次在Pro上推出「POCO X8 Pro 鋼鐵人限定版」，融入鋼鐵人代表性元素的限量聯名版，價格最低從7,999元、最高到15,999元，4 月 1 日在各通路開始販售。

▼POCO X8 Pro Series正式在台上市。（圖／記者蘇晟彥攝）

▲▼ POCO 。（圖／記者蘇晟彥攝）

極致續航 MAX！8500mAh POCO 史上最大電池 全天續航穩定在線
 POCO 聽見用戶心聲，正式將超大電量配置帶入國際市場！POCO X8 Pro Max 搭載 POCO 史上最大的 8500mAh 矽碳電池，單次充電即可提供 2 天的續航力。同時通過 TÜV SÜD 高循環電池耐久性認證，在歷經高達 1,600 次充電循環後，電池容量仍可維持 80% 或以上，兼顧耐用性與長期使用體驗；POCO X8 Pro 則於輕薄機身中塞入 6500mAh 大電量電池，實現續航與手感的理想平衡，無論通勤、工作或日常娛樂皆能提供穩定可靠的電力支援。

此外，在充電體驗上，全系列支援與 F 系列同級的 100W HyperCharge 極速快充，大幅縮短充電等待時間，利用通勤或短暫休息片刻即可快速回血；同時支援 100W PPS 充電協議，即使使用第三方充電器，也能維持高效率且穩定的充電表現。此外，POCO 也首度於 X 系列導入 27W 反向充電技術，讓手機不只是通訊裝置，更能化身行動電源，即刻為其他裝置補電。

旗艦性能 MAX！首發天璣 9500s、8500-Ultra 旗艦處理器 全面釋放極速效能
 POCO X8 Pro Max 率先搭載聯發科 Dimensity 9500s 旗艦處理器，採用先進 3nm 製程與 4+4 全大核 CPU 架構，全面釋放極致性能潛力，AnTuTu 跑分高達 3,085,998，強勢刷新同級距效能天花板；而 POCO X8 Pro 則首發搭載 Dimensity 8500-Ultra 旗艦級處理器，跑分突破 2,283,558，同樣展現跨級距的性能實力。無論是多工切換、影像處理，或大型遊戲運行，皆能帶來流暢且毫不妥協的使用體驗。

軟體方面，POCO X8 Pro Series 支援「狂暴引擎」技術，透過精準動態調控 CPU、GPU 與記憶體頻率，在性能與功耗之間取得最佳平衡，即使長時間高負載運行，也能維持穩定輸出。實際遊戲表現上，POCO X8 Pro Max 在《原神》與《崩壞：星穹鐵道》等高負載熱門大作中，最高可支援 120FPS 智慧幀率，呈現順暢的視覺體驗。同時，為支撐長時間高效能運行，全系列搭載 POCO 3D 環形冷泵散熱系統，結合 LiquidCool 水冷技術，大幅提升整體散熱效率。即使在長時間遊戲或高強度使用情境下，仍能有效抑制溫度上升，確保效能穩定釋放。

▲▼ POCO X8 Pro,POCO X8 Pro Max,POCO M8 。（圖／記者蘇晟彥攝）

奢華質感 MAX！融入賽車美學 RGB 燈效定義潮流性能新風格
 POCO X8 Pro Series 的螢幕也迎來新升級，POCO X8 Pro Max 配備6.83 吋沉浸式大螢幕，POCO X8 Pro 則搭載 6.59 吋大螢幕，全系列皆採用新一代 M10 顯示面板，結合全新的紅色發光材料，帶來更高的發光效率與更低的功耗，並實現覆蓋 25% 螢幕面積的 3500nits 峰值亮度，確保畫面在陽光直射下仍能保持清晰。為了提供長效舒適的觀看體驗，POCO X8 Pro Series 支援 3840Hz 高頻 PWM 調光，並獲得 TÜV 萊茵三重護眼認證，有助於減輕長時間使用下的眼睛疲勞。

外觀設計上，POCO X8 Pro Series 採用具備前衛科技美學的設計語言，最大亮點在於將動態 RGB 雙環燈帶完美融入鏡頭環中。透過可自定義的八種色彩燈光效果，隨著通知提醒、充電狀態、遊戲進行與相機啟動即時變化，讓每一次使用都具備直覺且沉浸的互動回饋，不僅提升辨識度，也成為展現個人風格的獨特符號。

機身工藝同樣對標旗艦規格打造，POCO X8 Pro Max 採用強韌的玻璃纖維背蓋與高強度金屬外框，打造精緻的旗艦手感。此外，更首度導入超聲波螢幕指紋感應器，解鎖位置更符合人體工學，操作也更直覺迅速。POCO X8 Pro 則採用輕巧機身設計，結合了玻璃背板與金屬中框，提供理想的握持體驗，更顯高端質感。全系列亦支援 IP68 防塵防水等級，無論日常通勤或戶外使用，皆能從容應對各種環境挑戰。

▲▼ POCO 。（圖／記者蘇晟彥攝）

全能體驗 MAX！影像、AI 與系統全面進化 生活應用全面到位
除了強悍性能與新穎外型設計，POCO X8 Pro Series 更進一步在影像與智慧體驗上全面升級。攝影方面，POCO X8 Pro Max 與 POCO X8 Pro 皆搭載 5000 萬畫素主鏡頭與 800 萬畫素超廣角鏡頭。其中，POCO X8 Pro Max 主鏡頭採用光影獵人 600 感光元件，即使在夜晚街景、室內低光或明暗反差強烈的場景下，依然能精準捕捉細節與層次，讓每一次按下快門都更具創作張力。

此外，POCO X8 Pro Max 首度支援 eSIM 功能，免去了實體卡更換的繁瑣流程，無論出國旅遊或商務切換門號，都能輕鬆完成設定。全系列亦支援 Google 錢包™啟用 iPASS 一卡通服務，從日常通勤到消費支付皆能一機完成。透過影像、AI 與連結體驗的全面升級，POCO X8 Pro Series 不僅是一款性能強悍的手機，更成為串聯生活每一刻的智慧中樞。

Iron Man 全新征途！POCO × Marvel 攜手再推鋼鐵人限定版
POCO 延續與 Marvel 的深度合作，全新「POCO X8 Pro 鋼鐵人限定版」以史塔克工業 (Stark Industries) 最強大且最具代表性的黑金戰甲為靈感，俐落黑色機身搭配背蓋點綴的奢華金色盔甲紋理，中央閃光燈則巧妙化為鋼鐵人經典的方舟反應爐設計，細節之中盡顯傳奇英雄的科技魅力與不凡氣場，同時也體現了 POCO 勇敢無畏的品牌 DNA 及不斷突破極限的動力。

聯名版不僅外型吸睛，POCO 更同步打造專屬 UI 介面，從開機動畫到系統細節全面融入鋼鐵人元素，並推出以 MK5 裝甲箱為靈感的限定收藏禮盒，從內到外完整還原英雄世界觀，無論是科技迷還是漫威粉絲，都絕不容錯過這款兼具話題性與收藏價值的限定之作。

▼「POCO X8 Pro 鋼鐵人限定版」從外型到UI都重新打造專屬介面。

▲▼ POCO X8 Pro,POCO X8 Pro Max,POCO M8 。（圖／記者蘇晟彥攝）

▲▼ POCO X8 Pro,POCO X8 Pro Max,POCO M8 。（圖／記者蘇晟彥攝）


入門電競新機 POCO M8 5G 同步登場
POCO M8 5G 鎖定入門電競玩家與日常娛樂使用的用戶，帶來兼具效能與價格優勢的實用之選。配備 6.77 吋 120Hz Flow AMOLED 螢幕，呈現流暢的遊戲與影音畫面，搭配 Snapdragon® 6 Gen 3 處理器，提供穩定流暢的操作體驗。機身採 7.35mm 輕薄 3D 曲面設計，手感輕盈舒適；同時搭載 5000 萬畫素 AI 雙鏡頭，滿足日常拍攝需求。再加上 45W 快速充電，隨時補電、快速回血，讓娛樂不中斷，輕鬆暢玩一整天。

上市資訊
POCO X8 Pro Max 提供黑色、藍色、白色三種顏色，並擁有 12GB+512GB 與 12GB+256GB 兩種容量選擇，定價NT$15,999 元與 NT$14,999；POCO X8 Pro 提供黑色、綠色、白色三種配色，推出 12GB+512GB、8GB+512GB 以及 8GB+256GB 三種容量選擇，建議售價為 NT$12,999 元、NT$11,999 元及 NT$10,999 元；POCO X8 Pro 鋼鐵人限定版提供 12GB+512GB 容量版本，定價 NT$13,999 元。全系列將於 4 月 1 日 10:00 起在小米商城 mi.com、蝦皮商城小米官方旗艦店、PChome 24h購物小米旗艦館、momo購物網小米旗艦館、Yahoo 購物中心小米旗艦館、東森購物網小米旗艦館、7-ELEVEN i預購小米旗艦館開賣。

POCO M8 5G 提供綠色、銀色、黑色三種顏色，並擁有 8GB+512GB 與 8GB+256GB 兩種容量選擇，定價 NT$8,999 元與 NT$7,999 元，將於 4 月 1 日 10:00 起在小米商城 mi.com 與蝦皮商城小米官方旗艦店開賣。

▼POCO M8 5G。

▲▼ POCO X8 Pro,POCO X8 Pro Max,POCO M8 。（圖／記者蘇晟彥攝）

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