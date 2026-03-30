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vivo X300 Ultra搶先看！台灣確定上市、400mm增距鏡挑戰極限

記者蘇晟彥／台北報導

vivo 30日舉辦X系列春季新品發表會，正式發佈vivo X300 Ultra。這次繼續走影像之道，與蔡司合作推出「vivo 蔡司長焦增距鏡Gen 2 Ultra」（400mm增距鏡），突破長焦拍攝限制，即使於1600mm極限數位裁切下，依然保有細節清晰、層次豐富的影像表現。目前確定國際版將會在台灣上市，增距鏡也會同步推出400mm、200mm兩種款式，詳細售價靜待官方公布。

▼vivo持續鑽研增距鏡之道，在X300 Ultra上可外掛400mm、200mm增距鏡鏡頭，依照不同場合進行使用。（圖／記者蘇晟彥攝）

▲▼ vivo X300 U 。（圖／記者蘇晟彥攝）

打破距離邊界！400mm蔡司長焦主宰「超遠距視界」
vivo X300 Ultra攜手蔡司深度合作推出「vivo 蔡司長焦增距鏡Gen 2 Ultra」（俗稱400mm增距鏡），結合升級大光圈設計與蔡司經典T*鍍膜技術，大幅提升進光量與成像純淨度，並達到APO光學認證水準。搭配2億畫素的主鏡頭及長焦鏡頭，透過超高解析感光元件與雲台級OIS防手震系統，全面突破長焦拍攝限制，即使於1600mm極限數位裁切下，依然保有細節清晰、層次豐富的影像表現。同時導入「長焦舞台模式」，針對演唱會高反差光源與複雜環境優化影像演算，支援最高30倍遠距錄影。

此外，在今天的媒體體驗會上，官方也透露將會引進200mm增距鏡，用戶可以依照自身需求選購，而根據先前陸版流出的規格配置，400mm僅能用在X300 Ultra 上，而200mm增距鏡將會下放到X300、X300 Pro。而這次國際版將會推出3種顏色，相機模組維持X系列一貫的大圈圈。

▲▼ vivo X300 U 。（圖／記者蘇晟彥攝）

大師級人像與4K錄影！頂級藍圖演算法 錄出電影質感
除了長焦突破，X300 Ultra亦全面強化日常影像表現。搭載全新自研VS1+影像晶片，支援「全焦段 4K 120fps」高規格錄影，帶來更細膩流暢的動態畫面。在人像拍攝方面，完整覆蓋24mm至100mm黃金焦段，結合蔡司經典鏡頭風格，精準還原自然光影與景深層次，讓使用者輕鬆拍出具備電影質感的大師級人像作品，全面提升影像敘事力。

軟硬體全能制霸！帶給每一位創作者毫不妥協的穩定性
 為了滿足高強度的創作需求，X300 Ultra不僅有頂尖的影像畫質，更融入了頂級藍圖演算法，針對極夜、暗光、逆光等最嚴苛的環境進行深度優化。配合精準的運動追焦技術，讓使用者在手持動態錄影時，依然能獲得精準銳利、毫不妥協的穩定畫面，大幅提升了隨拍成功率。

vivo 也正式預告，X300 Ultra 將光學極限推向全新維度的影像旗艦，將於今年稍晚正式在台上市，詳細資訊、規格日後公開。

▲▼ vivo X300 U 。（圖／記者蘇晟彥攝）

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