　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
3C家電 3C焦點 家電 筆電相機 手機平板 遊戲APP | 科技生活

個資保護意識抬頭！PChome 24h購物導入中華電信「放心接」隱碼服務，保障客戶隱私

▲中華電信放心接xPChome。（圖／記者林敬旻攝）

▲PChome 24h購物資安長趙盈琁說明目前PChome 24h購物是「全平台隱碼」。（圖／記者林敬旻攝，下同）

記者楊智雯／綜合報導

在電商、物流、到宅服務與客服聯繫情境快速擴張的當下，企業在與客戶電話溝通時，面臨著日益複雜的資安挑戰。除了常見的陌生來電遭客戶拒接，更須防範門號外洩遭詐騙分子利用的風險。中華電信指出，許多企業已將「通訊隱私保護」視為品牌信任的核心，因此推出「放心接」隱碼服務，透過電信級隱碼轉接技術在通話源頭阻斷門號曝險，讓企業聯繫流程在效率與安全之間取得平衡。

突破物流「最後一哩路」的隱私困境

PChome 24h購物資安長趙盈琁指出，傳統物流從出貨、轉運到配送的「最後一哩路」接觸環節眾多，個資曝險風險隨之升高。鑑於國際間屢傳嚴重的個資外洩事件，民眾對隱私保護的敏感度大增，資安已成為電商競爭的關鍵。

為此，PChome 24h購物實施「全平台隱碼」策略，從使用者介面即大幅降低個資曝光機會；物流端則導入「放心接」隱碼服務。透過平台轉接通話，確保配送員在完全不接觸真實電話號碼的情況下聯繫客戶，從源頭落實資安防護，保障消費者權益。

▲中華電信放心接xPChome。（圖／記者林敬旻攝）

▲中華電信行動產品處產品經理許馨芳說明「放心接」隱碼服務特色。

導入「放心接」隱碼技術，打造電信級資安防護網

中華電信行動產品處產品經理許馨芳指出，「放心接」隱碼服務已成為國內電商資安防護的標配，關鍵在於其採用了先進的電信等級隱碼技術。不同於過去需耗費大量資源進行「一對一」號碼綁定、且容易被Whoscall誤標為詐騙的舊模式，中華電信全面升級為「動態識別碼」架構，具備以下三大核心優勢：

• 動態識別碼機制：系統將消費者的實體號碼與訂單專屬編號進行動態綁定，該識別碼僅於服務期間有效，任務完成即自動失效並釋放。此舉不僅讓號碼資源可循環利用，更從源頭徹底阻斷後續騷擾或個資外洩的隱憂。

• 高彈性 API 串接模式：企業無需將受話客戶的敏感資料存放在電信端，僅需透過 API 進行即時呼叫，即可完成通訊轉接，實現高效且安全的資料隔離。

• 高規格資安防護標準：採取「分層防護」策略，確保各環節皆有安全保障。在 API 介接管理層面，企業與平台間的數據傳輸皆採用 TLS 1.2/1.3 加密傳輸標準，確保管理數據的安全；而在實際的語音通話路徑上，則運行於電信級核心網路架構，透過中華電信嚴密的電信網路安全機制進行傳輸，從底層保障每一通聯繫的安全性與隱私性。

▲中華電信放心接xPChome。（圖／記者林敬旻攝）

▲PChome24購物資安長趙盈琁指出，實際導入「放心接」隱碼服務，每個月減少了約30%的資料傳輸量。

科技導入成效顯著，零客訴的精準減災策略

「科技導入的最大價值，在於將資安管理轉化為可視化的成果。」PChome 24h購物資安長趙盈琁分享，實際導入後，每個月減少了約30%的資料傳輸量，將近三成客戶的電話號碼不再以傳統形式揭露。

此外，中華電信提供獨有的「客戶回撥服務」，解決了客戶無法回電的痛點，有效提升配送效率。統計近半年約10萬筆用戶評價，幾乎達到「零客訴」的優異表現，證明隱碼技術不只是資安工具，更是企業有效管理資料與提升交易信任度的關鍵策略。

▲中華電信放心接xPChome。（圖／記者林敬旻攝）

▲中華電信吳國禎協理提到中華電信肩負著守護數位環境安全的企業社會責任。

守護通訊環境，期拓展更多元場域應用

中華電信吳國禎協理表示，身為台灣通訊產業領航者，中華電信深知守護數位環境的責任。面對詐騙威脅，我們推出的「放心接」隱碼服務，首要目標便是從源頭阻斷個資外洩，降低企業溝通成本。

吳國禎進一步指出，這項服務的應用版圖將大幅擴展，不僅止於物流，更將深入長照、家事服務及房仲等高隱私需求領域，透過網頁「一鍵撥號」功能，讓雙方在不揭露真實號碼的前提下順暢通話。中華電信期許透過可靠的數位工具，在資安需求日益提升的時代，為各行各業與民眾構築一個真正安心、可信賴的通訊環境。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

03/28 全台詐欺最新數據

更多新聞
440 1 2313 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
房仲甩工讀生巴掌！小吃店「被刷1星」緊急發聲明
LIVE／「鄭習會」敲定！　鄭麗文中外記者會
快訊／幸福家火速開除　將親上火線說明
惡房仲施暴紀錄起底「專打頭部」！　法官批：目無法紀
快訊／女駕駛逆撞機車群！35歲騎士慘死　現場畫面超驚悚
薛之謙唱一半出事了！　當眾宣布全額退票
伊朗議長：我們正陷入世界大戰！　警告休想全身而退
台股37千金誕生！　抽中賺逾85萬

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 3C家電最新 全站最新

中華電信推「放心接隱碼服務」打造安心溝通新標準　由源頭阻斷個資外洩、強化品牌信譽

蘋果布局AI生態　iOS 27擬開放第三方聊天機器人進駐Siri

iPhone史上最大改版？傳售價破6萬　蘋果摺疊機細節曝光

個資保護意識抬頭！PChome 24h購物導入中華電信「放心接」隱碼服務，保障客戶隱私

聲援柯文哲嗆媒體垃圾、賴清德狗樣子　館長撂話2年消滅民進黨

破冰了！吳宗憲「我超愛杰倫」 親解恩怨情仇...只要求過一件事

北市國中生闖紅燈險釀悲劇！驚險一瞬間...公車急煞畫面曝

「上凱道討公道」登場　民眾黨喊現場1萬人：對綠色獨裁戰到底

禾浩辰甜喊「把老婆當小女孩寵」　吳品潔羞認：被他的臉迷惑

吳宗憲.咻比嘟嘩合體狂講冷笑話　小馬長頭髮...小鐘〈GO!〉被虧像復健

憂柯文哲下一個是黃國昌　趙少康：藍白立委不敢放假怕被抓去關

白凱道破3萬人！吃屎哥鬧場喊「柯文哲貪汙」　她哽咽宣講被打斷

蔡壁如挺柯文哲選民眾黨主席　黃國昌：只要柯點頭可隨時回來接

Red Velvet Wendy現身11年老粉婚禮！　串通新郎..哽咽謝她：為我創造美好回憶

蘋果布局AI生態　iOS 27擬開放第三方聊天機器人進駐Siri

iPhone史上最大改版？傳售價破6萬　蘋果摺疊機細節曝光

個資保護意識抬頭！PChome 24h購物導入中華電信「放心接」隱碼服務，保障客戶隱私

神話李玟雨結婚「唯獨申彗星沒到」　內幕曝光：聯繫多次都失敗⋯

高雄女控遭性侵！還被網暴、直播羞辱　求償120萬吞敗關鍵原因曝

好市多保鮮膜、塑膠袋祭限購令！每卡限買1組　各賣場情況一次看

李榮浩「3度喊話吳向飛」律師蒐證中　並諷刺：不讓壞人嚐甜頭

誠品開賣「日本文房具大賞」單品　乳牛飛碟收納袋、機能魔擦筆7折起

悍將遊俠最後一舞！ 林哲瑄引退賽4/5、4/6新莊盛大登場

牛筋藏生鏽美工刀片！羅東知名滷味出大包　衛生局全面稽查

12家業者「點數明天到期」！好市多、麥當勞點點卡沒折抵就歸零

盧秀燕對軍購主張與黨中央不同調　國民黨團：尊重所有人發言

甩工讀生巴掌！小吃店被刷1星...緊急發聲明：已終止加盟關係

「上凱道討公道」登場　民眾黨喊現場1萬人：對綠色獨裁戰到底

3C家電熱門新聞

傳售價破6萬　蘋果摺疊機細節曝光

PChome導入中華電信隱碼服務

Galaxy S26 Ultra 3大神級亮點

蘋果證實停產旗艦桌機Mac Pro

LINE收回訊息誤刪補救方法曝光

技嘉AORUS攜手林昱珉進化！

技嘉2025 AI電競筆電正式上市

蘋果傳出正測試「AI別針」配件

直擊！AI WAVE SHOW亮點一次看

潮玩手機 Nothing (4a)系列登場

技嘉2025 AI電競筆電全陣容亮相

陳華新代言這台筆電也太懂創作者

LINE官方提醒快做「帳號綁定」　沒做被盜救不回

全台掀皮克敏熱潮　網：爸媽也出門散步

更多熱門

相關新聞

貨車勾電纜扯斷電桿砸死教師　中華電信股長也遭起訴

貨車勾電纜扯斷電桿砸死教師　中華電信股長也遭起訴

嘉義縣張姓國小代理教師113年7月間騎機車行經縣道，遭曳引車勾到垂下電纜並扯斷電桿砸中身亡；嘉檢偵結，認為中華電信也有肇責，一併起訴嘉義處股長及肇事者2人。

高鐵攜手3大電信砸20億升級通訊　年底前「南港=板橋」上網不斷線

高鐵攜手3大電信砸20億升級通訊　年底前「南港=板橋」上網不斷線

台東縣3轟5比4險勝

台東縣3轟5比4險勝

智慧城市展！中華電信從太空到地面打造城市韌性

智慧城市展！中華電信從太空到地面打造城市韌性

LINE MOBILE 5G服務跑三年退場

LINE MOBILE 5G服務跑三年退場

關鍵字：

PChome中華電信隱碼服務

讀者迴響

熱門新聞

甩工讀生巴掌　男子遭送辦身分曝光

日本9偶像私密片外流！破7500萬觀看　爆大混戰「全裸野球拳」

「49歲房仲經理」打工讀生巴掌　公司火速開除

綠營1縣市變數大！　沈富雄賭「一定換人」：沒換請大家吃到飽

《大學生》女星淡出螢光幕「東區顧花店」！

宋芸樺「緊牽高帥男友」穩交6年首度公開放閃！

連士官長KTV包廂性侵女兵！下場曝

20歲工讀生遭打巴掌　妹妹：絕對告到底

30歲女吃EVE止痛藥「吃到洗腎」！多位醫師示警

實況主掉包包　餐廳竟拒給監視器影片

雨擴全台！　鋒面要來了

認愛洋男友1年半…郭雪芙久違公開露面！近況引熱議

觀眾毆工讀生濺血！中職報警提告

周三降溫全台有雨　清明連假又有鋒面再轉濕涼

命理師示警「馬年火太旺」：小心3災難

更多

最夯影音

更多
聲援柯文哲嗆媒體垃圾、賴清德狗樣子　館長撂話2年消滅民進黨

聲援柯文哲嗆媒體垃圾、賴清德狗樣子　館長撂話2年消滅民進黨
破冰了！吳宗憲「我超愛杰倫」 親解恩怨情仇...只要求過一件事

破冰了！吳宗憲「我超愛杰倫」 親解恩怨情仇...只要求過一件事

北市國中生闖紅燈險釀悲劇！驚險一瞬間...公車急煞畫面曝

北市國中生闖紅燈險釀悲劇！驚險一瞬間...公車急煞畫面曝

「上凱道討公道」登場　民眾黨喊現場1萬人：對綠色獨裁戰到底

「上凱道討公道」登場　民眾黨喊現場1萬人：對綠色獨裁戰到底

禾浩辰甜喊「把老婆當小女孩寵」　吳品潔羞認：被他的臉迷惑

禾浩辰甜喊「把老婆當小女孩寵」　吳品潔羞認：被他的臉迷惑

熱門快報

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

LOPIA超值五款熟食推薦

LOPIA超值五款熟食推薦

「文里補習班」開課啦！今天來開箱日式超市大份量又美味しい的熟食！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面