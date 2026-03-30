個資保護意識抬頭！PChome 24h購物導入中華電信「放心接」隱碼服務，保障客戶隱私

▲PChome 24h購物資安長趙盈琁說明目前PChome 24h購物是「全平台隱碼」。（圖／記者林敬旻攝，下同）

記者楊智雯／綜合報導

在電商、物流、到宅服務與客服聯繫情境快速擴張的當下，企業在與客戶電話溝通時，面臨著日益複雜的資安挑戰。除了常見的陌生來電遭客戶拒接，更須防範門號外洩遭詐騙分子利用的風險。中華電信指出，許多企業已將「通訊隱私保護」視為品牌信任的核心，因此推出「放心接」隱碼服務，透過電信級隱碼轉接技術在通話源頭阻斷門號曝險，讓企業聯繫流程在效率與安全之間取得平衡。

突破物流「最後一哩路」的隱私困境

PChome 24h購物資安長趙盈琁指出，傳統物流從出貨、轉運到配送的「最後一哩路」接觸環節眾多，個資曝險風險隨之升高。鑑於國際間屢傳嚴重的個資外洩事件，民眾對隱私保護的敏感度大增，資安已成為電商競爭的關鍵。

為此，PChome 24h購物實施「全平台隱碼」策略，從使用者介面即大幅降低個資曝光機會；物流端則導入「放心接」隱碼服務。透過平台轉接通話，確保配送員在完全不接觸真實電話號碼的情況下聯繫客戶，從源頭落實資安防護，保障消費者權益。

▲中華電信行動產品處產品經理許馨芳說明「放心接」隱碼服務特色。

導入「放心接」隱碼技術，打造電信級資安防護網

中華電信行動產品處產品經理許馨芳指出，「放心接」隱碼服務已成為國內電商資安防護的標配，關鍵在於其採用了先進的電信等級隱碼技術。不同於過去需耗費大量資源進行「一對一」號碼綁定、且容易被Whoscall誤標為詐騙的舊模式，中華電信全面升級為「動態識別碼」架構，具備以下三大核心優勢：

• 動態識別碼機制：系統將消費者的實體號碼與訂單專屬編號進行動態綁定，該識別碼僅於服務期間有效，任務完成即自動失效並釋放。此舉不僅讓號碼資源可循環利用，更從源頭徹底阻斷後續騷擾或個資外洩的隱憂。

• 高彈性 API 串接模式：企業無需將受話客戶的敏感資料存放在電信端，僅需透過 API 進行即時呼叫，即可完成通訊轉接，實現高效且安全的資料隔離。

• 高規格資安防護標準：採取「分層防護」策略，確保各環節皆有安全保障。在 API 介接管理層面，企業與平台間的數據傳輸皆採用 TLS 1.2/1.3 加密傳輸標準，確保管理數據的安全；而在實際的語音通話路徑上，則運行於電信級核心網路架構，透過中華電信嚴密的電信網路安全機制進行傳輸，從底層保障每一通聯繫的安全性與隱私性。

▲PChome24購物資安長趙盈琁指出，實際導入「放心接」隱碼服務，每個月減少了約30%的資料傳輸量。

科技導入成效顯著，零客訴的精準減災策略

「科技導入的最大價值，在於將資安管理轉化為可視化的成果。」PChome 24h購物資安長趙盈琁分享，實際導入後，每個月減少了約30%的資料傳輸量，將近三成客戶的電話號碼不再以傳統形式揭露。

此外，中華電信提供獨有的「客戶回撥服務」，解決了客戶無法回電的痛點，有效提升配送效率。統計近半年約10萬筆用戶評價，幾乎達到「零客訴」的優異表現，證明隱碼技術不只是資安工具，更是企業有效管理資料與提升交易信任度的關鍵策略。

▲中華電信吳國禎協理提到中華電信肩負著守護數位環境安全的企業社會責任。

守護通訊環境，期拓展更多元場域應用

中華電信吳國禎協理表示，身為台灣通訊產業領航者，中華電信深知守護數位環境的責任。面對詐騙威脅，我們推出的「放心接」隱碼服務，首要目標便是從源頭阻斷個資外洩，降低企業溝通成本。

吳國禎進一步指出，這項服務的應用版圖將大幅擴展，不僅止於物流，更將深入長照、家事服務及房仲等高隱私需求領域，透過網頁「一鍵撥號」功能，讓雙方在不揭露真實號碼的前提下順暢通話。中華電信期許透過可靠的數位工具，在資安需求日益提升的時代，為各行各業與民眾構築一個真正安心、可信賴的通訊環境。