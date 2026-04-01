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Gmail終於能改帳號名稱！資料、郵件全數保留　一年一次最多三次

▲▼Google,Gmail。（圖／記者吳立言攝）

▲Google Gmail。（圖／記者吳立言攝）

記者吳立言／綜合報導

Google 今（1 日）宣布，正式推出「帳號使用者名稱更改」功能，允許部分用戶在不影響既有資料與服務的情況下，調整 Gmail 帳號名稱。此功能目前僅限美國地區用戶使用，未來將逐步擴展至其他國家。

可更換 Gmail 名稱　帳號資料不受影響

根據官方說明，用戶現在可以選擇新的 @gmail.com 帳號名稱，且原有的電子郵件、雲端硬碟（Drive）、相簿（Photos）等資料將完整保留，不需重新建立帳號或搬移資料。

此外，舊的帳號名稱不會消失，而是轉為「別名（alias）」形式存在，使用者仍可透過舊信箱收發郵件與登入服務。

一年可改一次　最多三次機會

在使用規則方面，Google 設定了明確限制：

每年僅能更改一次帳號名稱

每個帳號最多可更改三次

可隨時恢復為舊的使用者名稱

此舉在提供彈性的同時，也避免濫用或頻繁更動帳號識別。

全球推廣規劃中　尚未公布時程

目前該功能僅開放給美國用戶測試使用。Google 表示，正在規劃將此功能擴展至更多地區，但尚未公布具體時程。此一功能可望解決過去 Gmail 帳號「一旦建立即難以更改」的長期痛點，對於品牌經營者、內容創作者及一般用戶皆具實用價值。

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