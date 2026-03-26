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AI助理、追星神器無縫轉換！ Galaxy S26 Ultra 3大神級亮點一次看

記者蘇晟彥／台北報導

三星Galaxy S26系列日前正式上市，今年以AI做號召、Galaxy AI 眾多工具再升級，將手機徹底化身成日常行動助理，新推出的Now nudge 能判斷用戶習慣，讓「神級AI助理」給出最即時幫助；而Galaxy S26 Ultra獨佔的 AI 智慧防窺技術也被譽為「神級黑科技」，出門在外不再擔心對話被偷看，而這次相機主鏡頭光圈徹底Level Up，讓夜拍、追星場合只要Galaxy S26 Ultra在手就是「神級隊友」存在，現在就跟著《ETtoday新聞雲》來看看今年三星Galaxy S26 Ultra的三大神級亮點吧！

▼三星Galaxy S26 Ultra今年以3大升級廣受好評。（圖／記者李毓康攝）

▲▼三星S26U實機照拍攝。（圖／記者李毓康攝）

▲▼三星S26U實機照拍攝。（圖／記者李毓康攝）

最強Galaxy AI ！Nownugde「主動預判給建議」成神級AI助理

近年來消費者對於AI功能的需求與日俱增，三星一直憑藉Galaxy AI的各種工具，成為用戶手中的「個人助理」。繼去年Now brief 快速幫大家瀏覽日常行程後，今年在Galaxy S26系列登場的「Now nudge」（註一）更被譽為「神級黑科技」。只要從設定＞Galaxy AI 中開啟「Now nudge」功能，同時登入三星帳號就可以開始使用。

當朋友傳送含有關鍵字的訊息時，「Now nudge」就會進行判斷，主動提供「相關建議」，例如有在手機紀錄行程習慣的用戶，當朋友訊息中出現「明天下午要幹嘛？」或是「你家貓貓好可愛，可以給我看照片嗎」，就會自動搜日曆的內容或是媒體瀏覽器中的照片，不需要再切換App尋找答案，儼然成為「神級AI助理」。

此外，包括Now Brief也再次進化，經過一年淬鍊後「變得更加人性化、個人化」，不管是根據個人資訊提醒重要活動、定位，能夠「更快速、直覺」的進行提醒，讓日常生活的瑣碎小事變得更輕鬆。

▼「Now nudge」能大幅減少切換App的時間。

 

▼Now brief 能更直覺的提醒用戶行程，讓繁雜的生活不會出現錯誤。

▲▼ 三星S26 Ultra 。（圖／記者蘇晟彥攝）

AI創意工作室任你發揮創意

隨著大家對於 AI 創作的需求增加，今年在 Galaxy AI中的「創意工作室」，能讓用戶將繁瑣的修圖與創作過程轉化為直覺式的藝術體驗，只需要提供簡單提示詞、圖片元素，每個人都可以化身藝術家，把你的想像變成實際的創作。而這些創作不僅能拿來收藏，還能實際應用在通訊軟體中，依照各種場景創作出「最接地氣」的貼圖！

▼透過AI創意工作室可以恣意創作想要的貼圖，更能直接用在通訊軟體對話上！

▲▼ 。（圖／記者蘇晟彥攝）▲▼ 。（圖／記者蘇晟彥攝）

▼簡單的文字敘述加上圖片，就能生成萌翻天的圖片。

▲▼ 。（圖／記者蘇晟彥攝）

相片智慧助理再進化！「生成式補全」讓殘缺美變成完美
除了強大的硬體升級，Galaxy S26 Ultra 的「相片智慧助理」更是讓廢片變神片的關鍵。最令消費者驚艷的，莫過於在媒體瀏覽器中內建的 AI 生成式修圖 功能。

以往拍照最怕美食上桌忍不住先動了叉子，或是蛋糕被切了一角才想起要拍照留念。現在只要進入編輯模式，透過 AI 智慧選取該區塊，系統便能自動偵測周圍紋理與光影，將「吃過的蛋糕」瞬間補完整，彷彿時間倒流回餐點剛上桌的最美時刻。這項功能不僅能補全物件，甚至連背景缺少的區塊都能自然填補，讓構圖不再受限，隨手一拍都是社群最吸睛的精緻大片。

▼美食上桌忘了拍照就先吃一口，只要透過相片智慧助理就可以一鍵復原。

▲▼ 。（圖／記者蘇晟彥攝）▲▼ 。（圖／記者蘇晟彥攝）

神級黑科技「AI 智慧防窺螢幕」　一鍵控制個人隱私全都罩

而僅搭載在Galaxy S26 Ultra的 AI 智慧防窺螢幕 （Privacy Display）也被譽為今年的「神級黑科技」，對於手機不離身的現代社會，出門在外通勤想要看個幹片，又或著是分享好笑迷因給朋友時，突然有些「私密訊息」傳來時就會開始尷尬，在以往大家都選擇貼上防窺貼來保護隱私，但一來造價昂貴、二來一旦貼上就「無法挽回」，但今年 AI 智慧防窺螢幕徹底解決這個窘境。

三星在Galaxy S26 Ultra首次搭載的 AI 智慧防窺螢幕是採用控制像素的光線散射方式，讓日常使用可以保持畫面清晰、兩側可視度下降，等同於直接貼上防窺貼的效果，但AI 智慧防窺更厲害的是「可控制性」，這個功能可以隨用戶需求自行開關，甚至是針對「局部」進行防窺，例如正常螢幕保持全亮，訊息（例如Line、IG等）跳出時就出現黑色區塊保持防窺，依據使用情況調整隱私等級，在不影響瀏覽體驗下，將個人隱私完全保護。

▼打開Privacy Display功能後，就可以看見如同防窺貼的效果，正面透亮、側面可視度降低。

▲▼ 。（圖／記者李毓康攝） 


▼ AI 智慧防窺螢幕 （Privacy Display）可以選擇局部打開，僅針對訊息通知進行防窺。（圖／記者蘇晟彥攝）

▲▼ 。（圖／記者蘇晟彥攝）

演唱會必備神機！Galaxy S26 Ultra 進光量大增夜拍一把罩

在平日認真上班，透過三星Galaxy S26 Ultra增加工作效率外，周末當然就是要好好放縱，享受在偶像的熱舞、歌聲中。一直被譽為「演唱會神機」的Galaxy S系列，在今年Galaxy S26 Ultra的相機主鏡頭光圈再次大幅升級，提升成f/1.4 超大光圈，相較於上代進光量增加47%。

但這個實際進光量到底照片哪些東西呢？當鏡頭的進光量越大，在低光源的狀況下就能獲得主體較清晰、噪點較少的影像，實際拍攝晚上9、10點亮著路燈的街景與人潮，就能看見亮度極高的照片，不管是人物的細節、遠方建築的輪廓都清晰可見；實際拿到演唱會現場拍攝，這次記者站在約莫離舞台15公尺左右遠的C區拍攝劉宇寧，在整體演唱會的燈光都偏暗的狀況下，仍然可以將偶像的表情、衣服細節一網打盡，而先前在TWICE  TAIPEI演唱會上，坐在L3座位區，以10x的焦段，也能將九兔在舞台上的表現盡收眼底，被叫做「演唱會神機」美稱完全不為過。

而今年 Galaxy S26 Ultra上還有一個非常有趣的「水平鎖定」功能，在錄影時只要在上方選項打開後，即便手機在拍攝時大幅度搖晃、甚至90度轉動，畫面就像開了穩定器一樣，能維持在一定的水平範圍內，以下方拍攝自家貓貓的影片為例，都是先水平手持相機，進行90度2次的轉動手機，但在「水平鎖定」打開的情況下，可以在一定範圍內將主體緊緊抓牢，維持水平穩定的結果，對於喜歡登山、滑雪等運動，或是在演唱會中太嗨深怕錄不到好畫面的用戶，都能讓影片的穩定度大幅提升，在各種場合都能派上用場。 

▼今年Galaxy S26 Ultra主鏡頭光圈變大，進光量變多的情況下夜拍的效果變得更好。

▲▼ 三星S26 Ultra 。（圖／記者蘇晟彥攝）

▲▼ 。（圖／記者蘇晟彥攝）

▲▼ 三星S26 Ultra 。（圖／記者蘇晟彥攝）

▲▼ 三星S26 Ultra 。（圖／記者蘇晟彥攝）

三星 Galaxy S26 Ultra 今年升級有感，無論是在職場AI應用跟上潮流，又或著者延續「追星神器」美名，絕對讓所有星粉「超有感」，再加上三星近幾年不斷創新、研發各項 AI新功能，就像今年令人驚艷的AI智慧防窺，讓手機變成真正的「神級隊友」，再次全面定義了新一代全能旗艦的標竿。

註一：Now Nudge AI即時協助需登入三星帳號方可使用。可用功能與特性因市場／地區和語言而異。簡訊提示功能支援Samsung Messages 以及特定的第三方通訊應用程式，包括 Google Messages 與 Google Chat。Now Nudge照片分享功能透過分析影像內容運作。無法保證結果的準確性。

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