高雄2鄰居搶車位　上演《食神》火雞姐情節…雙手分持菜刀劈砍

▲男子為搶車位化身「雙刀火雞哥」慘遭壓制 。（圖／記者地方中心翻攝）

地方中心／高雄報導

為了搶車位，鄰居大打出手還動菜刀！高雄市一名盧姓男子跟鄰居為了搶車位，雙方一言不合爆發口角之後，對方找人來圍毆盧姓男子，讓盧姓男子相當不高興，衝進家裡頭拿了2把菜刀出來要輸贏，甚至還拿菜刀敲破了鄰居汽車的後車窗，還好警方獲報之後趕到現場，將盧姓男子制服，才沒釀出人命。

就在20日的晚間9點鐘，警方接獲通報說在轄區內有發生打架，員警趕抵現場後這才發現一名盧姓男子持雙刀要跟鄰居輸贏，員警第一時間將刀奪下之後，也壓制這名男子，旁邊的鄰居見狀以後還高喊：「你要冷靜」、也有請他不要發脾氣，不過盧姓男子氣憤難消，情緒還是相當激動，員警只好將他壓制。

原來這名盧姓男子就在警方抵達之前，先是跟鄰居因為搶車位而爆發口角，盧姓男子先是出拳打了鄰居，鄰居家人看到以後，立刻將他包圍群毆，雙拳難敵四手，他一氣之下，就學起了電影《食神》當中的火雞姐，回到家裡頭雙手拿了2把菜刀出來要跟對方理論，當場成了「雙刀火雞哥」，甚至還拿菜刀敲破對方的後車窗，不過這名雙刀火雞哥之前已經先被毆打，就在情緒穩定前往醫院救治。

▲「雙刀火雞哥」不滿遭到圍毆，還拿菜刀敲破鄰居汽車的後車窗 。（圖／記者地方中心翻攝）

目前盧姓男子跟鄰居之間，已經互提出傷害告訴，初步了解雙方是第一次為了搶車位而發生衝突，不過警方還要追究相關的傷害、恐嚇，毀損等罪嫌來偵辦。