JK羅琳坦承遺憾：沒讓哈利和妙麗在一起　他們才是個性相合的一對

文／妮妮小宅女

相信不少的哈迷對於哈利波特系列始終念念不忘，這幾年推出的姊妹作怪獸系列也等於是送給哈迷系列結束後的大禮物。

然而羅琳媽媽在寫劇本和忙電影的同時，也常常會在訪談以及推特上繼續分享原著中沒有特別提到的設定，而她最近才在一次《The Sunday Times》訪問中提到，對於當年沒有促成「哈妙配」，是她心中一個小小遺憾。



還記得在七集小說還沒出完的時候，很多書迷對於哈利的感情生活也非常關注，於是就延伸出兩大派別，「妙麗派」及「金妮派」。

從第二集「消失的密室」就已經知道金妮在很小的時候就非常迷戀哈利，而妙麗則是從第一集開始就一直在哈利身邊一起經歷許多冒險。論默契，從很多細節都可以看出其實哈利和妙麗是非常契合的。

羅琳媽媽也表示過，其實榮恩和妙麗的個性真的不太合。一個成熟穩重，一個幽默但稍嫌散漫，她分享過一度在情節的安排上打算賜死榮恩，但這樣會影響整個情節發展便作罷。

而她也自曝會讓榮恩和妙麗成為一對是源自於自己的私心，「這個決定只為圓我的夢想，跟文學無關，他們其實完全合不來。」會有這樣的私心其實來自於JK羅琳和他的兒時玩伴Sean Harris。

Sean Harris就是榮恩的形象投射，而JK羅琳本人則是妙麗，兩人小時候的曖昧情並沒有個完美的結局，屬於「友達以上，戀人未滿」，所以JK羅琳才會想要在小說中讓兩人真正在一起。

當然她也知道這番話說出會讓粉絲有所不滿，所以她也補充，金妮和哈利是屬於靈魂伴侶，而榮恩和妙麗則是屬於異性相吸，因為性格相反而互相吸引，互補之下造就的平衡。

其實不管是「哈妙配」還是「哈金配」都各有擁護者，故事也都已經結束了，或許哈利和妙麗兩個人當朋友會比情人還適合也說不定，而且不覺得榮恩要是沒有妙麗在身旁，可能無法獨自生活下去嗎XD。

粉蝨團鬧飢荒啦，一人一讚救救妮妮子(*´∀`)~♥

