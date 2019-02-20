同步習近平、李克強政策　陸國家醫保局：將降低抗癌藥物價格

▲大陸國家醫療保障局醫藥服務管理司司長熊先軍。（圖／中新社）



大陸中心／綜合報導

大陸國家醫保局醫藥服務管理司長「熊先軍」19日表示，在2019年，國家醫保局將展開新一輪的藥品目錄調整工作，救急、救命的好藥，將通過專家評審，經過藥品准入談判，納入醫保；針對一些價格較貴的新抗癌藥，國家醫保局也將通過談判，將其納入健保，擴大藥品銷售量，以量換價，通過這種方式降低抗癌藥物的價格。此舉被外界認為是應習近平與李克強之前的要求，也被覺得是電影《我不是藥神》對政策起了影響力。

▲習近平2018年12月31日表示要將17種抗癌藥物降價、納入醫保目錄。（圖／新華社）



大陸國家主席習近平曾在2018年12月31日表示，為了脫貧攻堅，17種抗癌藥物將降價並納入醫保目錄，因病致貧問題正在得到進一步的解決。大陸國務院總理李克強11日主持召開國務院常務會議，會中也指出，要加強用藥保障措施，為保障2000多萬罕見病患者用藥，從3月1日起將對首批21個罕見病藥品和4個原料藥，參照抗癌藥對進口環節減按3%徵收增值稅，國內環節可選擇按3%簡易辦法計徵增值稅，同時也加快境內外抗癌新藥註冊審批，滿足患者急需。

▼李克強11日主持會議，提到要「加快境內外抗癌新藥的註冊審批」。（圖／路透社）



2018年的現實主義題材電影《我不是藥神》也在片中指出，因白血病的瑞士進口藥物「格列寧」（化名藥物）在大陸售價過高，讓許多病人轉往購買印度仿冒藥，點出大陸抗癌藥物售價過高的情況。電影大膽指出，「世上只有一種病，叫作窮病」，引起了許多民眾對於藥品售價問題的關注。

▼電影《我不是藥神》大膽指出「抗癌藥物價格過高」的情況。（圖／《我不是藥神》劇照）

