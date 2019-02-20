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美望陸承諾不操縱人民幣貶值　葉倫：難度比想像中還大

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美聯儲主席珍妮特•葉倫（Janet Yellen）。（圖／路透社）

▲葉倫暗示，阻止中國大陸操縱匯率的難度可能比美國貿易談判代表認為的要大。（圖／路透社）

財經中心／綜合報導

美中在華盛頓展開新一輪談判，據市場消息人士說法，美中貿易談判的諒解備忘錄納入了讓人民幣匯率維持穩定的內容。不過美國聯準會（Fed）前主席葉倫表示，美國貿易談判代表要阻止中國大陸操縱人民幣匯率，將比原先的設想更難達成。

彭博報導，葉倫暗示，阻止中國大陸操縱匯率的難度可能比美國貿易談判代表認為的要大。因為各國央行為穩定經濟而採取的措施最終都會使該國貨幣貶值，因此美國可能難以界定這些措施是操縱匯率還是良性的貨幣政策。

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據熟悉美中貿易談判的人士表示，美國要求中國大陸不得採取會使人民幣貶值的措施，來抵銷美國對中國進口關稅的衝擊。然而，根據葉倫周二（19）在布魯金斯學會（Brookings Institution）發表談話時的說法，一國於何時利用匯率來取得貿易優勢，「在界定上確實困難且危險」。

葉倫指出，美國本身已經開始面臨著發動「匯率戰」的指控，特別是在金融海嘯美國實施量化寬鬆（QE）政策之後。量化寬鬆的政策旨在壓低美國長期利率，但同時也使美元兌新興市場貨幣貶值。

「貨幣政策確實會對一個國家的匯率產生系統性地影響，但我認為，人們普遍同意一國應該可以基於國內經濟的目的而運用貨幣政策。」葉倫說，「因此我們心須小心，不要把國內性的貨幣政策定義為匯率操縱。」

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關鍵字：聯準會,匯率操縱,人民幣,美中貿易戰,葉倫

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