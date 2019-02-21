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直接啃就low了！ 　肯德基炸雞「5種正確吃法」曝光

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▲中秋烤肉肯德基推豪華「虧雞」組合！。（圖／品牌提供）

▲ 朋友或家人聚餐，炸雞是不錯的選擇。（圖／品牌提供）

生活中心／綜合報導

一提到炸雞，許多人第一時間總會想到「肯德基」（KFC）炸雞，不論是與親朋好友聚會、開趴，還是自己一個人待在家追劇時，都很適合來個一桶。不過吃了這麼多年，你知道其實有一套標準的「肯德基炸雞吃法」嗎？

日前就有日本網友「wacanowa」在推特上發出一張「肯德基正確吃法」照，只見肯德基將炸雞按照不同的部位做區分，列出了5種不同部位的最佳食用方法，還貼心在下方附上可愛的圖解。「wacanowa」還提到，自己從來都不知道原來肯德基的炸雞還有一套「正確吃法」，覺得相當驚奇，因此決定PO文分享。

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▼ 日本肯德基附上吃炸雞步驟。（圖／翻攝自wacanowa推特）

▲▼ 網友在推特貼出「肯德基炸雞的5種吃法」。（圖／翻攝自wacanowa推特）

依照日本肯德基附上吃炸雞步驟，不同部位在大口享用之前步驟也是完全不同。

▲ 雞胸肉、雞翅的正確吃法 。（圖／翻攝自wacanowa推特）

1.雞胸肉：
吃之前，先把隔著麵衣也能看見的「左右兩邊的小骨頭」抽出來，再從正中間軟骨的部分將肉掰開來，軟骨依照個人喜好，來決定要不要吃。

2.雞翅
先吃位於翅膀根部、接近雞胸的肉，再將翅膀的部分「往外」折成兩部分，雞翅根部可以直接享用，雞翅前端則是將兩根骨頭拔出來之後再享用。

▲ 腰部的正確吃法。（圖／翻攝自wacanowa推特）

3.腰部
抓住三角形肉塊比較突出的骨頭前端，一邊慢慢扭轉，再一邊慢慢往上拉，就可以抽出大腿骨的部分，就可以直接吃剩下的肉了。

▲雞腿的正確吃法。（圖／翻攝自wacanowa推特）

4.雞腿
兩手分別抓住雞腿兩端的骨頭，一慢慢轉動，一邊吃肉。關節折出來的軟骨也可食用。

▲ 肋骨的正確吃法。（圖／翻攝自wacanowa推特）

5.肋骨
先從肉比較多的外側部分開始享用，接著再以吸吮剩下的肋骨部分。

貼文一出立刻引起網友熱議，紛紛在底下留言「太講究了吧！每個部位的吃法都很繁複耶！」、「搞那麼麻煩幹嘛？肚子餓就直接吃了！」、「炸雞就是要隨意地啃才有感覺啊」、「原來如此，下次也來試試看！」

也有網友親自實驗了一下，按照說明的步驟享用炸雞，發現肉真的啃得比較乾淨。雖然這是日本肯德基的食用教學，與台灣有些肉塊的形狀還是不太一樣，不過大家還是可以試試看，也許真的能吃到更多的肉、把炸雞吃得更乾淨哦。

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關鍵字：炸雞,肯德基,KFC,炸雞吃法,日韓要聞

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※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

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