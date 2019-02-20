同婚專法草案出爐　蔡英文：縮小差異找現階段最合適的平衡點

▲蔡英文迴廊談話。（圖／記者屠惠剛攝）



記者陶本和／台北報導

備受關注的同性婚姻政院版本草案預計21日要送出行政院會，名稱中性定調為《司法院釋字第748號解釋施行法》。對此，總統府20日晚間表示，總統蔡英文已經說過現在是解決問題的時候，她相信行政院會在符合大法官解釋以及公投結果的前提下，做出智慧的處理。

有關《司法院釋字第748號解釋施行法》，草案規定同性伴侶間可以繼承財產並繼親收養，其他關於夫妻、配偶的權利義務也可一併準用。行政院長蘇貞昌晚間也在臉書發文，強調台灣要走向一個相互尊重，彼此友善的國家。

總統府發言人張惇涵表示，如同蔡英20日上午在迴廊談話所述，婚姻平權的議題，在不同世代、不同宗教信仰、不同的價值取向的人，確實都有不同看法，但在權益保障上，社會逐漸形成基本共識，現階段的重點是以何種法律形式進行必要保障。

張惇涵表示，行政院所提出的「司法院釋字第748號解釋施行法」草案，是努力在社會不同的價值取向中求取平衡，確實有非常高的難度。除了必須遵守大法官748號解釋文，以及它代表的人權精神，也要尊重公投的結果，以及它背後的傳統價值。總統府與行政院態度一致，都希望能夠盡可能縮小雙方的差異，找到現階段最合適的平衡點。

張惇涵強調，行政院21日將會在院會通過該項草案送立法院審議，總統府期盼朝野能夠理性討論，也相信台灣社會能夠用相互尊重，撐出最大的社會共識，也希望社會各界展開對話、停止對立，讓台灣在友善與包容中往前進。

▲（資料照／記者季相儒攝）