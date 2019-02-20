淡水殺手！白雲湖捕獲半蛇半龜怪物「鱷魚火箭」

▲廣州白雲湖水利工程管理處，成功捕獲一頭外形半蛇半龜的怪物：鱷雀鱔。(圖／翻攝自大陸網站)

大陸中心／綜合報導

廣東廣州市白雲湖公園水域日前傳出有水怪出沒，成為當地熱議話題。 白雲湖水利工程管理處經追查後，上周日(17日)成功捕獲一頭體形巨大、外形半蛇半龜的怪物：鱷雀鱔(台灣叫「鱷魚火箭」）。

由於白雲湖公園水域寬闊，毗鄰多個城中村，又經常有市民無視勸阻在湖內游泳， 因此有「怪物」的消息傳出後，白雲區和市農業農村局等多個部門都呼籲大家不要在 裡游泳，並開展捕獵行動。

據了解，捕獵小組使用圍網把湖區劃分為3個部分，然後分段進行拖網圍捕，同時加派人員巡查， 一旦發現怪物，立即出動拋網船協助獵捕。

該項行動從上周三(13日)開始， 合共使用圍網約1600公尺，同時出動備有拋網的機動船隻巡查怪物蹤跡。 直到上周六(16日)上午10點及周日下午4時30分，先後捕獲兩頭分別 長90公分及120公分的鱷雀鱔。

鱷雀鱔又名福鱷，臺灣稱為「錘骨雀鱔」或「鱷魚火箭」，它的名字來自它跟鱷魚一樣的短吻和兩排匕首般鋒利的牙齒。鱷雀鱔屬於肉食性動物，生性兇猛，由於什麼都吃的緣故，牠棲息的水域內很少有其它魚類生存，因此贏得「淡水殺手」稱號。