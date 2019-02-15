男子直播BBQ燒石虎 森林警察火速逮獲殺客同盟

▲石虎為中國大陸有「三大價值」的受保護動物，同時被列入《華盛頓公約》附錄II物種名錄。 （示意 圖／翻攝自大陸網站)

大陸中心／綜合報導

上月28日，雲南一名鄧姓男子在「快手直播」PO出火燒野生動物石虎(又稱豹貓）的影片，引發網友關注，並向警方檢舉。警方根據線索終於在兩天後逮捕兩名涉嫌非法獵殺野生動物的男子。

雲南猛海這名男子使用網名「我姓鄧，卻等不到他的人」，在「快手直播」平台上發布上述影片。西雙版納州森林公安局接獲舉報後， 立即組織森林派出所警員展開調查，並迅速鎖定嫌疑人。

1月31日，警方在猛海縣猛阿鎮納京村委會將影片發布者鄧男逮捕。鄧男被捕後供稱，2019年1月初，他在同村的李男家中玩耍時， 無意中聽到李的父親說他放在粟米地附近林子裡的捕獸器不見了。第二天上午，鄧男和李男展開尋找，不久後就找到了一隻被鐵夾夾住、已經死亡的石虎。

其後兩人將石虎屍體拿到附近山林，用火將毛燒乾淨，將石虎肉平分帶回家食用。在火燒石虎期間，鄧男將整個過程拍下來，發布在直播平台上炫耀，未料卻遭到網友舉報。

據了解，石虎為中國大陸有「三大價值」(重要生態、科學、社會價值)保護動物， 同時被列入《華盛頓公約》附錄II物種名錄。目前所有涉案者都已到案，該案正在在調查處理中。