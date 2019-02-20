逃離森林大火 秋田犬歷劫101天後 重回主人懷抱

▲京士頓重回主人懷抱後，跟瑪麗婭一直黏TT 。(圖／翻攝自YouTube)

國際中心／綜合報導

加州沙加緬度KXTV電視台報導，2018年時，一頭名為「京士頓」(Kingston) 的秋田犬逃離加州北方森林大火時跳下主人的卡車。自此「人間蒸發」。直到最近，跟主人分開101天後，牠終於回到主人的身邊。

報導指出，12歲的京士頓周一(18日)回到天堂鎮(Paradise)，跟主人瓦耶荷斯(Gabriel Ballejos)重逢。瓦耶荷斯說，他們從未放棄找回京士頓， 一直續張貼尋犬傳單以及聯繫動物收容所。瓦耶荷斯的女兒瑪麗婭(Maleah Ballejos)說：「每天晚上我都對父親說，我們必須找回京士頓。」

報導指出，動保志工勒培(Ben Lepe)17日找到京士頓，並將牠帶到當地一家動物救援組織。他在臉書看見的京士頓主人張貼的資訊後， 趕緊聯絡了他們。

勒培表示，這隻秋田犬被監視器拍到。於是他在16日設下陷阱，17日前去查看時發現京士頓。他們相信京士頓一直靠吃臭鼬存活下來。

瓦耶荷斯說：「 當我知道京士仍然活著時，眼淚禁不住奪眶而出。我為牠感到驕傲。 這讓人難以置信。牠是一名傑出的求生者，也是美國精神的體現。。」

加州「天堂鎮」在2018年11月發生森林大火，造成85人死亡。當地近1.5萬棟民宅遭摧毀。動物救援組織人士艾雷拉(Angel Herrera)表示，在從那場大火後， 他們已救回超過200隻走失寵物。