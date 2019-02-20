綠捷機廠用地移設滲眉埤　陳文德：以利綠捷工程順利進行

▲捷運局長陳文德表示，綠捷機廠用地將移設至滲眉埤，以利綠捷工程順利進行。（圖／桃園市政府提供）

記者楊淑媛／桃園報導

桃園污染埤塘將規劃做綠捷機廠。桃園市政府捷運局長陳文德20日於市政會議，針對「捷運綠線北機廠移設滲眉埤作業」專題報告表示，捷運機廠為捷運工程必要的建設。因原北機廠都市計畫變更案遭市民要求遷移、市都委會退回再議，經討論後，研議將北機廠移設至滲眉埤，除活化滲眉埤和取得用地，也有利捷運綠線工程順利進行。

陳文德說，捷運機廠有駐車、調度、列車清洗、保養維修、測試和軌道儲放等功能，為捷運工程必要之建設。但因原北機廠都市計畫變更案遭市民要求遷移、市都委會退回再議，經討論後，研議將北機廠移設至滲眉埤。

滲眉埤機廠用地取得預計於111年2月交付，也將陸續進行包括：污染整治、基地現況調查評估、基本設計、環境影響差異分析、都市及非都市用地變更、私地及公地用地取得等8大工作項目，陳文德也請府內環保局、水務局、都發局和地政局等相關單位協助行政作業，加速捷運綠線北機廠移設滲眉埤作業。

據指出，滲眉埤位於桃園市大園與蘆竹交界處的菓林地區，過去遭到緊鄰焚化爐重金屬排廢汙染，使週邊的農田亦遭灌溉水源污染，3年前停灌後，市府環保局爭取經費整治，下游農地已超過10公頃解除列管，將持續爭取經費整治面積達11.9公頃的滲眉埤，配合地方發展，評估可能納為未來興建捷運綠線北機廠用地。

副市長游建華說，捷運綠線工程自去（2018）年起陸續動工，機廠用地取得為機電標工程的要徑，為期能儘早完工通車，請府內各相關單位積極協助捷運局有關滲眉埤污染整治及用地取得作業，以期能如期如質提供市民更便利的交通和生活。