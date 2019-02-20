華為5G海外項目再拿下一單　將是全球最大的雲化EPC網路！

▲華為在土耳其首家「體驗店」開張。（圖／CFP）

大陸中心／綜合報導

中國科技巨擘華為面對西方國家一波又一波的封殺，仍然無阻它的強大。華為日前表示，土耳其第一大營運商Turkcell選擇華為共同建設面向5G演進的全雲化核心網項目。該項目將成為全球最大的雲化EPC網路，也是全球首次同時商用雲化網路、CUPS、灰度升級等5G演進關鍵技術的核心網。

據《參考消息》報導，華為將為Turkcell提供面向5G的全雲化核心網解決方案，助力Turkcell達成網路雲化轉型、平滑演進5G的集團戰略。此外，該項目也意味著全球領先運營商在面向5G演進的軟體架構轉型、網路架構轉型、運維轉型等方面取得了實質性進展。

▲華為。（圖／路透社）

據了解，華為CUPS在全球已有成熟的商用經驗，實現了傳輸節省、便捷運維，並為用戶提供了最佳體驗，實現了面向5G的網路架構Ready；而本次同時提供的灰度升級解決方案，幫助營運商以最小的冗餘資源實現無損升級，逐步走向自動化運維之路。截至目前，華為已在全球簽署超過490個雲化核心網的合同，幫助營運商構建彈性、健全、敏捷的全雲化核心網，並向5G平滑演進。

另一方面，華為首家「體驗店」也於9日在土耳其伊茲密爾順利開張，吸引不少消費者排隊體驗。除了土耳其力挺華為以外，美國《華爾街日報》19日報導，繼英國之後，德國也不願將中國通信設備製造企業華為從5G建設中排除在外，美國的「反華為」陣營威力大減。

▲華為在土耳其首家「體驗店」開張，消費者大排長龍。（圖／CFP）

據英國廣播公司（BBC）近日訪問華為公司創辦人任正非時指出，即使華為被西方國家封殺，仍有信心可在亞洲東方佔有一席之地。「美國不可能摧毀我們，世界需要華為，因為我們更先進；即使他們說服更多的國家暫時不要使用華為，我們也只是把規模縮小一點。」