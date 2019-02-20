引述美報告批台投資陷「五缺」　陸媒批綠大搞政治鬥爭

▲總統蔡英文迴廊談話。（圖／記者屠惠剛攝）

記者蔡浩祥／綜合報導

今年初，國台辦主任劉結一主動表態，要解決台商在大陸面臨的「五缺」問題。《人民日報》海外版官方網站「海外網」刊文，引述台北美國商會公布的「2019商業景氣調查」報告，痛批台灣的「五缺」已是在台外商、台商的心病，直指民進黨無心經濟民生、大搞政治鬥爭。

該文是由《人民日報》海外版港台部主任吳亞明所撰，文章開頭即引述「2019商業景氣調查」報告內容，僅有45.8%的受訪者對台灣今年經濟前景具有信心，較去年下降約10％。

報告指出，跨國企業主管普遍希望台灣能保持穩定電力供應，採行更彈性勞工法規。

其中，有86.59％受訪者關心未來電力是否充足、73.19％關心電壓穩定、69.83％則關心電價，尤其「2025非核家園」政策，有63.13％認為會影響公司在台拓展意願。

▲工總發表今年度白皮書，表示五缺問題沒有解決，能源、環評及兩岸問題更待政府提出具體方案來處理。（圖／記者馮建棨攝）

文中表示，2008年，兩岸關係實現雙向「三通」，打通兩岸經貿往來的「任督二脈」，也打開外商的「機會之窗」，讓許多跨國企業陸續重返台灣。

話鋒一轉，文中指出，2016年，民進進黨重新執政之後，無心經濟民生，大搞政治鬥爭，升高兩岸對立，台灣的「五缺」問題越來越嚴重。

文中引述聯合國貿易發展會議公佈的「世界投資報告」顯示，2016年世界各經濟體外來直接投資存量佔GDP的比重平均約為35%，台灣只有14.2%，不到全球平均值的一半，比例嚴重偏低。

最後，文章表示，曾經位居「亞洲四小龍」之首的台灣，如今淪落至外商「投資不敢，撤資不斷」的境地，這筆賬到底該算到誰頭上呢？