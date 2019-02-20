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璀璨燈光重現《千里江山圖卷》　北京故宮「上元之夜」帶你畫中遊

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記者曾俊豪／北京報導

北京故宮昨（19日）舉行「紫禁城裡過大年——上元之夜」文化活動，這是故宮博物院建院94年來，首度在夜間免費對公眾開放，也是古建築群第一次在夜間被點亮。午門雁翅樓、東南角樓、東華門、東北角樓和神武門等，用燈光照射呈現不同風采，建築群的屋頂則透過藝術投影重現《千里江山圖卷》等繪畫作品。

《ETtoday新聞雲》19日受北京市台辦邀請，前往採訪該活動，晚間6點30分一到，紫禁城的正門——午門上便出現斗大的數字「5」，現場民眾看到這一幕，不約而同跟著倒數，迎接歷史性的一刻。因為北京故宮一般在下午五點就不接待遊客，想看夜晚的故宮，大概只能在天安門前駐足遠觀。

▲▼北京故宮,故宮,上元之夜,點燈,紫禁城。（圖／記者曾俊豪攝）

▲北京故宮「上元之夜」於19日晚間登場。（圖／記者曾俊豪攝）

倒數結束後，午門上架設的燈光便開始朝四面八方投射，點亮北京的夜空，儘管「上元之夜」在18日已經提前預演，曝光不少畫面、照片，昨天的正式活動依舊讓現場民眾大呼過癮。除了午門的燈光秀，迎接遊客的還有這次活動的「主燈區」——紫禁城最大的宮門「太和門」。

記者才剛走進城樓門洞，目光立刻被太和門上的燈光投射所吸引，色彩繽紛的「2019紫禁城過大年．賀歲迎祥」、「元宵節」、「保國利民，光耀巔峰」等字樣，同樣吸引遊客拍照留念。

▲▼北京故宮,故宮,上元之夜,點燈,紫禁城。（圖／記者曾俊豪攝）

▲北京故宮首度開放夜間參觀。（圖／記者曾俊豪攝）

▲▼北京故宮,故宮,上元之夜,點燈,紫禁城。（圖／記者曾俊豪攝）

▲充滿「年味」的太和門。（圖／記者曾俊豪攝）

故宮博物院院長單霽翔提到，要為觀眾呈現一個充滿年味的紫禁城，這一部分，則靠充滿節日氣氛的紅燈籠點綴。遊客沿著城牆行走，兩側均是高掛的紅燈籠，一邊欣賞精巧的角樓建築，一面欣賞空中的「超級月亮」，頗有穿越時空的錯覺。

除了燦爛奪目的燈光秀、紅燈籠營造的年節氛圍，遊客沿著城牆行走時，一旁的建築屋頂上還能看到用藝術燈光投影呈現的《千里江山圖卷》等繪畫作品，巨幅的「燈光繪畫」頗有「人在畫中遊」的另類體驗。

▲▼北京故宮,故宮,上元之夜,點燈,紫禁城。（圖／記者曾俊豪攝）

▲古建築屋頂變成「燈光創作」的圖紙。（圖／記者曾俊豪攝）

北京故宮在正月十五（19日）、十六（20日）舉辦的「紫禁城上元之夜」元宵賞燈活動，由北京市委與故宮博物院聯合舉辦，也是建院94年來首次於夜間向公眾開放。官網公告顯示，除了普通預約觀眾，活動還邀請勞動模範、北京榜樣、快遞員、環衛清潔工人、解放軍和武警官兵、消防員、公安警察等各界代表參加。

只不過，也因為採取「免費取票」的方式，才會出現搶票搶到網站當機的情況。《環球時報》報導，甚至有黃牛在大陸某二手物品交易平台出售故宮夜場票，最高叫價高達9999元（單位，人民幣），可見「夜遊故宮」的噱頭十足。

▲▼北京故宮,故宮,上元之夜,點燈,紫禁城。（圖／記者曾俊豪攝）

▲燈光投射下的角樓。（圖／記者曾俊豪攝）

▲▼北京故宮,故宮,上元之夜,點燈,紫禁城。（圖／記者曾俊豪攝）

▲詩詞投射在故宮紅牆上，別有一番風味。（圖／記者曾俊豪攝）

▲▼北京故宮,故宮,上元之夜,點燈,紫禁城。（圖／記者曾俊豪攝）

▲超級月亮與角樓一隅。（圖／記者曾俊豪攝）

▲▼北京故宮,故宮,上元之夜,點燈,紫禁城。（圖／記者曾俊豪攝）

▲北京故宮神武門。（圖／記者曾俊豪攝）

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