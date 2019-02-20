雲端最前線／蔡英文表態競選連任　2020還有誰選定了？

新聞節目中心／綜合報導

總統蔡英文19日接受CNN獨家專訪時表示，她將在2020年競選連任，她表示，「我已經準備好了，做為總統並不缺乏挑戰，不論是在經濟繁榮或困難的時期，都會遇到各種不同的挑戰。」她希望能夠完成對台灣的願景。根據《蘋果日報》2020總統大選最新民調顯示，高雄市長韓國瑜挾著強大「韓流」，若要參選將有高達35.1%的支持率，也是唯一一位能夠打敗台北市長柯文哲28.6%支持率的人。現任總統蔡英文的支持率則是22.0%，排在第3名。《雲端最前線》20日邀請台北市議員許淑華、台北市議員李柏毅、資深媒體人黃暐瀚、時事評論員王時齊，與主持人楊文嘉深度探討2020局勢走向。

民進黨自2018年九合一大選慘敗後，蔡英文政府的聲勢不斷下滑。對此，蔡英文強調，民進黨上任以來，所推行的改革屢屢失敗，助長了整個島嶼的抗議活動。對於競選連任，她則表示「我已經準備好了，作為總統，並不缺乏挑戰，在經濟繁榮時有挑戰，在經濟困難時又會遇到另一種挑戰。」

▲總統蔡英文。（圖／記者湯興漢攝）



另外，國民黨方面，近來黨內太陽們為了提名人選開始黨內互打，資深媒體人黃創夏直言，國民黨如果最後提名吳敦義參選，蔡英文若要競選連任，很可能因此成功。但也有不少聲音反而認為，即使國民黨派出吳敦義參戰2020，也不見得會讓蔡英文順利連任，柯文哲的支持度仍是要考慮的一大因素。因此柯文哲將成藍綠兩黨2020最大的變數。

至於柯文哲是否在為2020總統大選暖身？柯文哲18日接受媒體專訪時坦言，「我不知道也尚未決定」，「該準備就準備」。但他強調，台灣人對政治人物和總統有不切實際的期望，「與其說大家是對柯文哲的期待，不如說是對其他人沒有期待，他們是絕望，才會選一個政治素人當台北市長，這個心態到現在還在繼續，想說最爛也是這樣，乾脆換一個看看。」《雲端最前線》20日邀請台北市議員許淑華、台北市議員李柏毅、資深媒體人黃暐瀚、時事評論員王時齊，與主持人楊文嘉深度探討2020局勢走向。

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