　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
    • 　
> >
保險 保險新聞 名人談保險 保險達人 熱門話題

包租婆驚：細看銀行住火險保單　PK住家綜合險保障差很大

請按讚支持ETtoday新聞雲

▲▼財富方舟邀請產險公司說明相關房屋住宅火災地震保險。（圖／記者李蕙璇攝）

財富方舟邀請產險公司說明相關房屋住宅火災地震保險。（圖／記者李蕙璇攝）

記者李蕙璇／台北報導

財富方舟公司今天（19日）邀請產險代表說明住宅火災地震險，讓許多包租公包租婆發現，原來向銀行貸款所購買的保單內容和「住家綜合險」有許多差異，感覺後者保障較多。

財富方舟負責人吳建賢包租公養成班的教練，該公司經常性開設1期共12堂課的課程，讓許多民眾認識不動產房市、室內裝潢、看懂財報表、熟悉房地稅務等相關法規，而增進自己理財投資管道。

吳建賢表示，今天上午邀請產險公司代表來為學員開辦一堂「包租公之產險課程」，為屋主們說明「住家綜合保險」的方案，讓民眾多一種選擇降低風險保單便於管理租賃物件。

財富方舟總經理、包租公教練吳建賢。（圖／記者李蕙璇攝）▲▼財富方舟總經理、包租公教練吳建賢。（圖／記者李蕙璇攝）

出席的包租婆表示，聽了課程之後才了解以往透過銀行辦理房屋貸款一同購買的「住宅火災地震險」，其保單內容多屬於基本保障，不但不理賠地震導致的牆壁龜裂，也不理賠地震造成的傢俱電損壞，而且火災導致的家具、電器毀損賠償金額最高只到60萬元。

但「住家綜合保險」的方案就比較能解決以上的風險問題，其中地震造成的牆壁龜裂等輕微損失，尤其4樓5樓的老舊物件在地震後容易發生手較大龜裂，可申請最高30萬的補償費用。期間居住的房客若需要安排額外居所，也可申請每月1萬元的補助，最高可申請12個月。

產險公司表示，台灣多地震災情也較屬於輕微損失的龜裂等，便屬於「住家綜合保險」理賠範圍內，其承保對象限建築本身須達3層樓以上，而且須為鋼筋混凝土、鋼骨、加強磚造、水泥平屋頂等建築結構，主要是以坪數為計算保費，非以屋齡來考量，確實吸引許多屋主考慮而投保。而在重置建物計算部分，不同樓層的費用各有差異，可參考產險公會最新公告的台灣地區住宅類建築造價參考表。

延伸閱讀

►失能險今年起從嚴核保　民眾投保意願意外大幅提高

►又一搖！新竹人買地震險第1名　桃園新北基隆緊跟在後

►包租公達人教你擅用房貸壽險 　花小錢賺平安

►包租公理財／擅用保單貸款省利息

ET快訊
千萬別對到眼！父母最害怕「早晨的背後靈」…網秒懂
免費拍還被踐踏真心！「雲林稻草捲」負責人怒：改假日開
陸元琪CEO新歡劈腿內幕！正宮「穿紅衣紅鞋自殺」：要陰魂不散

關鍵字：包租公,包租婆,財富方舟,保單,銀行住火地震險,住家綜合險,保障,輕損,龜裂,產險

點這裡，留個言吧! FB Weibo
請按讚支持ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 保險最新 全站最新

一生限買1張／保經保代業務規劃壽險必備　小額終老險

殺手鐧調高宣告利率吸客　利變險熱賣持續增溫

失能險今年起從嚴核保　民眾投保意願意外大幅提高

意外險可拒賠疾病　專家：受傷就醫須詳述事發經過避免爭議

犬貓主人各有偏好　富邦明台搶占寵物險戰況激烈

犬貓有沒有植入晶片　都可以買到寵物險

激起569萬屋主買住宅地震險　保費抵稅草案研議中

保險局長施瓊華親託產險董座　向壽險看齊為員工加薪　　　　

搶進壽險版圖　產險圈各出奇招猛打「低保費高保障」攻占山頭

便宜竟不討喜2大原因　產險健康保單慘敗車險28倍

超狂老公撒「10萬千鈔雨」安太座　抓多少領多少！老婆一把收5位數

三芝女怪客「狂撒不明粉末」 自助餐老闆轉頭看傻4盤全倒掉

彰化這棵風鈴木爆發等3年！　「粉紅棉花糖」變最夯打卡點

老哥發現小妹跟男生牽手秒崩潰　拿洗手乳狂刷喊：這不是遊戲R

16歲少年CPR狂壓不敢停...　救回休克男！網讚：英勇天使

紅衣男衝宮廟亂翻香爐撒香灰　大鬧後「自捅8刀」倒路邊亡

韓國瑜直播質疑中央兩岸政策 連說2次：全台灣人都欠高雄人！

許維恩揭3段情！　魂跟楊明學走了..15年依然最痛

林依晨吃醋怎麼辦～　張彬彬捧臉、背後抱各種哄

吳昕「蹦疵咖疵」唱整首超魔性　張杰直接笑場找不到節奏！

包租婆驚：細看銀行住火險保單　PK住家綜合險保障差很大

殺手鐧調高宣告利率吸客　利變險熱賣持續增溫

一生限買1張／保經保代業務規劃壽險必備　小額終老險

犬貓有沒有植入晶片　都可以買到寵物險

意外險可拒賠疾病　專家：受傷就醫須詳述事發經過避免爭議

又一跌倒遭拒賠意外險　下背痛開刀腰椎間盤退化是疾病除外責任

前四海幫堂主陳興餘：愧疚家人沒有失敗條件　生前代言片曝光

快樂嬤+孫女拍影停止凋零　4位主角真實上演加減乘除人生方程式

電動機車也要投保強制險　肇事被抓恐吃上3萬元罰單

壽險業搶才大作戰PK財補　台灣中國遠雄9~24個月皆推

沈玉琳代言高雄找「大馬鬼才歌手」合體：將是我的點閱高峰

被韓國瑜列入指南　高雄酒吧發表「強力聲明」：禿子與我們無關！

公道伯猜燈謎　王金平一張照片猜一部經典名作

3天然食材捏出超軟萌「小豬湯圓」　粉色豬鼻原料竟是它！

離職1年多！前老闆仍發紅包「小孩也有份」　單親媽暖哭：需要我一定回去

武陵農場櫻花季27日結束　交管不再延續

林德染藍色頭毛搶眼　滿意新價碼不談長約

通車12年鋼纜斷裂！網傳深圳灣大橋「朝海面下垂」　路政署：目前安全

桃猿公布戰樂天金鷹陣容　一軍球員史博威、陳禹勳應戰

「紅眼」韓國瑜夜宿彌陀漁會　韓粉心疼舉牌「假日把市長關起來」

甜笑妹「半球黑暗照」外流！ 爸點開一秒大驚「是我女兒」

保險熱門新聞

狗貓8成主人願買單　一年寵物險..

一生限買1張／小額終身壽

失能險今年從嚴核保　送件激增

意外險可拒賠疾病　專家：受傷就..

犬貓有沒有植入晶片　都可以買到..

前四海幫堂主陳興餘 　生前代言..

包租婆驚：回家要細看住火險保單

又一跌倒遭拒賠意外險　疾病VS..

一張表懂失能險保證給付15年　..

快樂嬤+孫女拍影　上演加法人生

殺手鐧宣告利率　利變險增溫

愛貓人多上網買寵物險　增業績

狗狗爸媽好肯花錢　年繳5千買寵..

富邦明台攻寵物險　戰況激烈

更多熱門

相關新聞

華南金 證產貢獻要提高

華南金今日舉行新春春酒，華南金董事長吳當傑今（19）日表示，今年的策略裡面，有兩項大重點，就是要提高財富管理的手續費收入，引進新的商品；以及提高證券、產險子公司對集團的貢獻。

水電工殺害包租婆案　二審仍未判死

又一跌倒遭拒賠意外險　疾病VS事故

他問「戴髮捲出門心態」　網解惑卻戰翻

新竹人買地震險第1名　桃園逼近

讀者迴響

發燒話題

鹽水蜂炮 橋本有菜 羅志祥 文化大學失火 愛紗離婚 王令麟 鈕承澤 華航罷工 嵐Arashi 昆凌懷孕 流感 王令麟 唐鳳家暴 孫其君 郭婞淳退休 廖峻中風 林俊傑演唱會 習近平 肉圓惡爸 長榮空姐 王令麟 劉至翰離婚 貴婦奈奈 非洲豬瘟 米津玄師 陳昱安 地震 王令麟 KKBOX風雲榜 普悠瑪內幕 李光洙認愛 比基尼登山客 玄彬孫藝真 張柏芝 劉詩詩吳奇隆 王令麟 防彈少年團BTS JHBL 優適活 誰摔死了李新 王令麟 嚴凱泰逝世 網紅空姐 徐若瑄 周子瑜 孫安佐 王令麟 蔡英文 吳寶春 黃曉明 安迪 袁惟仁昏迷 丁守中 王令麟 木村拓哉 戴資穎 膝蓋痛 柯文哲 柯P 王令麟 林書豪 九二共識 董梓甯 館長 王令麟 傅崐萁 高嘉瑜 韓國瑜 賴清德 王令麟 林佳龍 西野加奈 金庸病逝 王心凌 王令麟 郭泓志引退 聲林之王 蒼井空 王令麟 興富發 東森寵物雲 劉寶傑 港珠澳大橋 王令麟 趙麗穎馮紹峰 費玉清引退 吉澤明步 王令麟 理科太太 S.H.E 范冰冰 鄧超孫儷 蔡依林 泫雅 E'Dawn 王令麟 林青霞 黃瀞瑩 張鈞甯 江俊翰吸毒 颱風即時 王令麟 秦偉性侵 聲林之王 吳宗憲 周湯豪 統一發票 王令麟 迪麗熱巴 福原愛 希爾思評價 五月天 馬如風猝逝 鹿晗關曉彤 王令麟 林志玲言承旭 郭雪芙 王令麟 蔣友柏離婚 川普 停班停課 陳偉殷 王令麟 草莓網 林宥嘉 蕭敬騰 吳建豪離婚 社畜時代 彩美旬果 王令麟 UFO 外星人 住宅裝修 信用卡 王令麟 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 王令麟 火星 波多野結衣 飛碟 宋仲基宋慧喬 信用卡比較 王令麟 X檔案 田中千繪 賈靜雯修杰楷 王令麟 綜藝玩很大 四葉草 周杰倫 隋棠 王令麟 曾莞婷 刮刮樂 尼斯湖水怪 周天成 王令麟 聲林之王 盛竹如 希爾思 乃木坂46 王令麟 動物王國 新垣結衣 5566 威力彩 王令麟 楊冪離婚 王柏融 王令麟 金門防疫戰 元宵節

熱門新聞

脾氣好炸！和5星座交往「要吵架超難」

戒菸海賺6萬！靠「無痛存錢法」爽出國

滴妹突宣布改名　網嗨翻：很可以

郭董否認投資高雄　韓國瑜回應了

過世爺爺房間「驚見打結襯衫」　萬人淚崩

中部人凌晨被強風暴雨嚇醒　蝴蝶颱風最快今生成

台中嬤過世留下包裹　台中孫一開超催淚

前男友解除封鎖借錢　她拒絕：報應來了

女老師騎車上班消失！反方向詭騎3公里失蹤

女星IU分享獨家「快速入睡法」

創立12年！羅志祥突宣布「全面退出STAGE」

老婦要買菜過元宵　過馬路遭撞死

長腿妹脫內褲勾引！老公狂打電動網暴動

館長：16年兄弟為小妹妹變敵人

羅志祥退STAGE爆內幕　工作人員12字開嗆

更多

最夯影音

更多

超狂老公撒「10萬千鈔雨」安太座　抓多少領多少！老婆一把收5位數

三芝女怪客「狂撒不明粉末」 自助餐老闆轉頭看傻4盤全倒掉

彰化這棵風鈴木爆發等3年！　「粉紅棉花糖」變最夯打卡點

老哥發現小妹跟男生牽手秒崩潰　拿洗手乳狂刷喊：這不是遊戲R

16歲少年CPR狂壓不敢停...　救回休克男！網讚：英勇天使

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

【首購族的愛】

超搶手！ 這價格帶很可以！激推本週熱門搶手房，符合你需求的好房！

過年到！最強刮神是你嗎？

蒐集新春圖示開刮，日日抽7-11熱咖啡，週刮蘋果AirPods還有澳門機票大獎拿不完！

雲端最有錢 讓你變有錢

每周一、周三下午1點10分鎖定ETtoday準時播出

聲林之王Jungle Voice

《聲林之王》更多精彩內容 鎖定每周五晚間九點ETtoday全球首播！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新聞雲股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面