包租婆驚：細看銀行住火險保單　PK住家綜合險保障差很大

▲財富方舟邀請產險公司說明相關房屋住宅火災地震保險。（圖／記者李蕙璇攝）

記者李蕙璇／台北報導

財富方舟公司今天（19日）邀請產險代表說明住宅火災地震險，讓許多包租公包租婆發現，原來向銀行貸款所購買的保單內容和「住家綜合險」有許多差異，感覺後者保障較多。

財富方舟負責人吳建賢是包租公養成班的教練，該公司經常性開設1期共12堂課的課程，讓許多民眾認識不動產房市、室內裝潢、看懂財報表、熟悉房地稅務等相關法規，而增進自己理財投資管道。

吳建賢表示，今天上午邀請產險公司代表來為學員開辦一堂「包租公之產險課程」，為屋主們說明「住家綜合保險」的方案，讓民眾多一種選擇降低風險保單便於管理租賃物件。

▼財富方舟總經理、包租公教練吳建賢。（圖／記者李蕙璇攝）

出席的包租婆表示，聽了課程之後才了解以往透過銀行辦理房屋貸款一同購買的「住宅火災地震險」，其保單內容多屬於基本保障，不但不理賠地震導致的牆壁龜裂，也不理賠地震造成的傢俱電損壞，而且火災導致的家具、電器毀損賠償金額最高只到60萬元。

但「住家綜合保險」的方案就比較能解決以上的風險問題，其中地震造成的牆壁龜裂等輕微損失，尤其4樓5樓的老舊物件在地震後容易發生手較大龜裂，可申請最高30萬的補償費用。期間居住的房客若需要安排額外居所，也可申請每月1萬元的補助，最高可申請12個月。

產險公司表示，台灣多地震災情也較屬於輕微損失的龜裂等，便屬於「住家綜合保險」理賠範圍內，其承保對象限建築本身須達3層樓以上，而且須為鋼筋混凝土、鋼骨、加強磚造、水泥平屋頂等建築結構，主要是以坪數為計算保費，非以屋齡來考量，確實吸引許多屋主考慮而投保。而在重置建物計算部分，不同樓層的費用各有差異，可參考產險公會最新公告的台灣地區住宅類建築造價參考表。

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