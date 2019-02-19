　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
    • 　
> >
地方 地方焦點

慢性扁桃腺炎難根除　可以手術治療效果佳

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲奇美醫學中心耳鼻喉部鼻科主任林志勳指出，慢性扁桃腺炎，必要時可以手術治療，效果不錯。 （圖／記者林悅攝）

▲奇美醫學中心耳鼻喉部鼻科主任林志勳指出，慢性扁桃腺炎，必要時可以手術治療，效果不錯。 （圖／記者林悅攝）

記者林悅／台南報導

奇美醫學中心耳鼻喉部鼻科主任林志勳指出，「慢性扁桃腺炎」，是扁桃腺長期反覆發炎，症狀通常比急性期輕微，往往只有吞嚥疼痛或喉嚨異物感而已，惟嚴重時頸淋巴腫、頸部觸痛、全身不適，想徹底根除，可以考慮以手術治療。

林志勳主任說，一般俗稱的「扁桃腺」，是所謂的顎扁桃腺，位於口咽部的後外側方，屬於淋巴組織，有抵抗病原菌侵襲的功能。扁桃腺生下來後，逐漸增大，一直到四歲時最大，同時發揮最大的功能，以後就隨年齡增加而功能逐漸衰退。
扁桃腺的構造有豐富的血管供應，由於扁桃腺內在正常情況下就有許多「隱窩」，會堆積咀嚼過後的食物碎屑及本身脫落的細胞，因此也是口腔內正常菌叢可能聚集的地方，當有病原體入侵時，淋巴組織開始對抗病原體，這時候會造成扁桃腺發炎。

導致扁桃腺炎的病原體相當多，有的是病毒感染，像是鼻病毒、冠狀病毒、腺病毒、流行性感冒病毒、副流行性感冒病毒、腸病毒等。有的是細菌性感染引起的，最常見的細菌感染是A族鏈球菌。

急性扁桃腺炎多發生在感冒的時候合併發生，尤其是過度疲勞、睡眠不足，更容易發病。先是發燒、發冷，接著是喉嚨劇痛，甚至吞嚥困難，同時還會有全身不適，如倦怠、頭痛、關節痛等出現，常併有耳朵痛及頸淋巴結腫痛。

而慢性扁桃腺炎，扁桃腺長期反覆發炎，症狀通常比急性期輕微，往往只有吞嚥疼痛或喉嚨異物感而已，嚴重時頸淋巴腫、頸部觸痛、全身不適。

林志勳主任舉案例說明，一名23歲江小姐，這幾年來時常覺得有某種程度的吞嚥疼痛與喉嚨異物感，有一次比較嚴重時，頸部會稍微腫脹與觸痛，還好在診所吃藥後頸部就消腫了，但是情況時好時壞，有時去診所拿藥，就會改善，有時雖去診所拿藥，卻效果有限，如此情形反反覆覆，有時人就覺得還好，有時就覺得喉嚨難受。患者到奇美醫學中心耳鼻喉部鼻科門診求診，診斷為「慢性扁桃腺炎」，江小姐接受手術治療，出院之後，吞嚥疼痛與喉嚨異物感都大幅改善。

林志勳主任強調，民眾需釐清一個觀念，就是喉嚨痛不一定就是顎扁桃腺發炎，也有可能是後咽壁發炎（臨床上稱為急性咽炎）、鼻子最後面的鼻咽部發炎（因為有腺樣體，屬於淋巴組織）、舌根底部的舌扁桃腺發炎、喉部或下咽的發炎等，甚至口腔或咽喉的腫瘤，都有可能引起喉嚨痛，所以仔細檢查發炎部位是必要的；當喉嚨痛時常發現兩側顎扁桃腺發炎腫大，而且發作時間較長或時常反覆發作，就可以稱為慢性扁桃腺炎。慢性扁桃腺炎較難痊癒，治療可予口服抗生素及止痛藥。如要徹底根除，就要手術治療了。

林志勳主任說，若有以下症狀發生，可考慮評估在適當時機下進行手術：1、多次扁桃腺發炎；2、出現扁桃腺周圍膿瘍時；3、單側扁桃腺腫大，懷疑為腫瘤；4、扁桃腺過度肥大而妨礙呼吸、睡眠及吞嚥困難時等情形。術後病人應遵照醫囑，出院後暫時吃流質及柔質食物，勿用力咳嗽，少大聲說話，並且在1至2個月內禁止劇烈運動。

ET快訊
越南淪陷非洲豬瘟！20日0時起從越南帶肉品入境　開罰20萬
工作壓力大沙鹿女師翹課散心失聯5天！灑淚下跪：對不起
黑人騎「三冠王」載范范：一輩子不賣！　原因超催淚

關鍵字：慢性,扁桃腺炎,根除,手術,治療

點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

影／正妹警遭影射性愛影片網路瘋傳　她超痛心！決定告到底

婦晨運後要買菜過元宵　路口遭撞噴飛60公尺身腳分離慘死

酒駕零容忍破功！高雄警員醉駕釀自摔　酒測高達1.24傷重昏迷

跟恩客上旅館！前戲到一半「男友急CALL」　酒店妹爆哭反悔還告性侵

富商稱「有車有房就缺女主人」　「白睡一年」美容師告性侵

感受鹽水蜂炮震撼威力　5人遭炸傷仍喊：下次還要來！　

慢性扁桃腺炎難根除　可以手術治療效果佳

鹽水蜂炮第2天　感受蜂炮震撼威力　9人就醫1人送醫

龍崎掩埋場開發案不再展延　黃偉哲感謝中央協助守護台南淨土

安平開台天后宮　元宵夜乞龜、猜燈謎人潮熱鬧滾滾

超狂老公撒「10萬千鈔雨」安太座　抓多少領多少！老婆一把收5位數

三芝女怪客「狂撒不明粉末」 自助餐老闆轉頭看傻4盤全倒掉

彰化這棵風鈴木爆發等3年！　「粉紅棉花糖」變最夯打卡點

老哥發現小妹跟男生牽手秒崩潰　拿洗手乳狂刷喊：這不是遊戲R

16歲少年CPR狂壓不敢停...　救回休克男！網讚：英勇天使

韓國瑜直播質疑中央兩岸政策 連說2次：全台灣人都欠高雄人！

紅衣男衝宮廟亂翻香爐撒香灰　大鬧後「自捅8刀」倒路邊亡

許維恩揭3段情！　魂跟楊明學走了..15年依然最痛

林依晨吃醋怎麼辦～　張彬彬捧臉、背後抱各種哄

吳昕「蹦疵咖疵」唱整首超魔性　張杰直接笑場找不到節奏！

慢性扁桃腺炎難根除　可以手術治療效果佳

鹽水蜂炮第2天　感受蜂炮震撼威力　9人就醫1人送醫

龍崎掩埋場開發案不再展延　黃偉哲感謝中央協助守護台南淨土

安平開台天后宮　元宵夜乞龜、猜燈謎人潮熱鬧滾滾

安平觀音亭　平安湯圓、乞龜元宵夜熱鬧溫馨

國民黨籍議員理性問政　邱奕勝：桃園進步動力，非大石頭！

花蓮震災為靈感發想　慈大《袋比的救難旅程》巡迴公演

警察「看病不用錢」　鄭文燦肯定行政院推動新措施

台東知本自然教育中心　滿10周歲慶祝

市長新營官邸邀請選舉樁腳和廠商　藍營指控濫權綁樁要檢調查辦

最可愛Boo逝世滿月　粉絲淚憶：你是我活下去的動力…在天堂好嗎？

嬤側躺甜摟汪入睡　祖孫姿勢「神同步」！網笑：隔代遺傳

夏如芝首度cos女僕太犯規！　床上嘟嘴畫面掀暴動

國際景氣趨緩加上國內成長動能減弱　振興經濟經濟部國發會挑戰大

貿協組機械買主聯盟　深耕新南向市場

別怕！壓力對身體有好處的「5關鍵原因」...竟能提高免疫力？

慢性扁桃腺炎難根除　可以手術治療效果佳

上海再迎女副市長　宗明補缺翁鐵慧

又有台灣人在韓出道！精通韓、中、英文　甜美酒窩迷倒路人

黃小柔上廁所⋯門外「3雙眼」狂盯　兒子「催情話」她愣住了

甜笑妹「半球黑暗照」外流！ 爸點開一秒大驚「是我女兒」

地方熱門新聞

花蓮婦中1200萬　嚇傻「我好..

等3年！彰化風鈴木粉紅爆發變打..

最高64米！驚見八通關古道「巨..

30秒支解！鹿耳門百人飛撲春牛..

新手上路開車上山賞景　自撞山壁..

嘉義縣犬貓免費絕育活動開跑

桃園移工勸架　竟遭刺成1死1傷

AIT美台關係特展　嘉義檜意森..

法式餐桌寵兒　晚香玉筍池上種植..

2019台灣燈會　5交通懶人包..

新北燈會點燈　6公頃浪漫展區閃..

台灣燈會開閉幕水上煙火秀　規模..

爆紅女警現身！許恬恬美到上節目

大武山一大早出現「飛碟雲」　元..

更多熱門

相關新聞

陸客整形降3成　怕禿！改做植髮

曾風靡一時的韓國整型潮正在退燒！有報導指出，近年來赴韓整容的中國遊客減少約20％至30％左右，最多人執行的為整手術為雙眼皮、墊鼻樑與抽脂，不過，近期陸客諮詢植髮的比例開始攀升。韓國的整形外科醫師盧相勛說，「以前很多中國人覺得沒必要」，但最近關注毛髮移植手術的人增加不少。

孕婦跌倒出血賠不賠　保戶敗訴

狗狗爸媽好肯花錢　年繳5千買寵物險補償住院手術醫療

女乳房「籃球大腫瘤」噴血急診：怕手術

日企開發醫療機器人　挑戰「達文西」

讀者迴響

發燒話題

鹽水蜂炮 橋本有菜 羅志祥 郭台銘 愛紗離婚 王令麟 文化大學失火 鈕承澤 華航罷工 嵐Arashi 昆凌懷孕 流感 王令麟 唐鳳家暴 孫其君 郭婞淳退休 廖峻中風 林俊傑演唱會 習近平 肉圓惡爸 長榮空姐 王令麟 劉至翰離婚 貴婦奈奈 非洲豬瘟 米津玄師 陳昱安 地震 王令麟 KKBOX風雲榜 普悠瑪內幕 李光洙認愛 比基尼登山客 玄彬孫藝真 張柏芝 劉詩詩吳奇隆 王令麟 防彈少年團BTS JHBL 優適活 誰摔死了李新 王令麟 嚴凱泰逝世 網紅空姐 徐若瑄 周子瑜 孫安佐 王令麟 蔡英文 吳寶春 黃曉明 安迪 袁惟仁昏迷 丁守中 王令麟 木村拓哉 戴資穎 膝蓋痛 柯文哲 柯P 王令麟 林書豪 九二共識 董梓甯 館長 王令麟 傅崐萁 高嘉瑜 韓國瑜 賴清德 王令麟 西野加奈 金庸病逝 王心凌 王令麟 郭泓志引退 聲林之王 蒼井空 王令麟 興富發 東森寵物雲 劉寶傑 港珠澳大橋 王令麟 趙麗穎馮紹峰 費玉清引退 吉澤明步 王令麟 理科太太 S.H.E 范冰冰 鄧超孫儷 蔡依林 泫雅 E'Dawn 王令麟 林青霞 黃瀞瑩 張鈞甯 江俊翰吸毒 颱風即時 王令麟 秦偉性侵 聲林之王 吳宗憲 周湯豪 統一發票 王令麟 迪麗熱巴 福原愛 希爾思評價 五月天 馬如風猝逝 鹿晗關曉彤 王令麟 林志玲言承旭 郭雪芙 王令麟 蔣友柏離婚 川普 停班停課 陳偉殷 王令麟 草莓網 林宥嘉 蕭敬騰 吳建豪離婚 社畜時代 彩美旬果 王令麟 UFO 外星人 住宅裝修 信用卡 王令麟 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 王令麟 火星 波多野結衣 飛碟 宋仲基宋慧喬 信用卡比較 王令麟 X檔案 田中千繪 賈靜雯修杰楷 王令麟 綜藝玩很大 四葉草 周杰倫 隋棠 王令麟 曾莞婷 刮刮樂 尼斯湖水怪 周天成 王令麟 聲林之王 盛竹如 希爾思 乃木坂46 王令麟 動物王國 新垣結衣 5566 威力彩 王令麟 楊冪離婚 王柏融 王令麟 金門防疫戰 元宵節

熱門新聞

快訊／沙鹿女師失蹤5天　苗栗尋獲

脾氣好炸！和5星座交往「要吵架超難」

戒菸海賺6萬！靠「無痛存錢法」爽出國

用完餐「杯碗盤陣法」暖哭老闆娘

滴妹突宣布改名　網嗨翻：很可以

老公過世！婆婆逼她嫁小叔：二兒接棒

中部人凌晨被強風暴雨嚇醒　蝴蝶颱風最快今生成

郭董否認投資高雄　韓國瑜回應了

過世爺爺房間「驚見打結襯衫」　萬人淚崩

台中嬤過世留下包裹　台中孫一開超催淚

前男友解除封鎖借錢　她拒絕：報應來了

蘿莉塔認了：避孕藥吃10年

羅志祥退STAGE爆內幕　工作人員12字開嗆

女老師騎車上班消失！反方向詭騎3公里失蹤

老婦要買菜過元宵　過馬路遭撞死

更多

最夯影音

更多

超狂老公撒「10萬千鈔雨」安太座　抓多少領多少！老婆一把收5位數

三芝女怪客「狂撒不明粉末」 自助餐老闆轉頭看傻4盤全倒掉

彰化這棵風鈴木爆發等3年！　「粉紅棉花糖」變最夯打卡點

老哥發現小妹跟男生牽手秒崩潰　拿洗手乳狂刷喊：這不是遊戲R

16歲少年CPR狂壓不敢停...　救回休克男！網讚：英勇天使

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

【首購族的愛】

超搶手！ 這價格帶很可以！激推本週熱門搶手房，符合你需求的好房！

過年到！最強刮神是你嗎？

蒐集新春圖示開刮，日日抽7-11熱咖啡，週刮蘋果AirPods還有澳門機票大獎拿不完！

雲端最有錢 讓你變有錢

每周一、周三下午1點10分鎖定ETtoday準時播出

聲林之王Jungle Voice

《聲林之王》更多精彩內容 鎖定每周五晚間九點ETtoday全球首播！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新聞雲股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面