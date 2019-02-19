慢性扁桃腺炎難根除　可以手術治療效果佳

▲奇美醫學中心耳鼻喉部鼻科主任林志勳指出，慢性扁桃腺炎，必要時可以手術治療，效果不錯。 （圖／記者林悅攝）

記者林悅／台南報導

奇美醫學中心耳鼻喉部鼻科主任林志勳指出，「慢性扁桃腺炎」，是扁桃腺長期反覆發炎，症狀通常比急性期輕微，往往只有吞嚥疼痛或喉嚨異物感而已，惟嚴重時頸淋巴腫、頸部觸痛、全身不適，想徹底根除，可以考慮以手術治療。



林志勳主任說，一般俗稱的「扁桃腺」，是所謂的顎扁桃腺，位於口咽部的後外側方，屬於淋巴組織，有抵抗病原菌侵襲的功能。扁桃腺生下來後，逐漸增大，一直到四歲時最大，同時發揮最大的功能，以後就隨年齡增加而功能逐漸衰退。

扁桃腺的構造有豐富的血管供應，由於扁桃腺內在正常情況下就有許多「隱窩」，會堆積咀嚼過後的食物碎屑及本身脫落的細胞，因此也是口腔內正常菌叢可能聚集的地方，當有病原體入侵時，淋巴組織開始對抗病原體，這時候會造成扁桃腺發炎。

導致扁桃腺炎的病原體相當多，有的是病毒感染，像是鼻病毒、冠狀病毒、腺病毒、流行性感冒病毒、副流行性感冒病毒、腸病毒等。有的是細菌性感染引起的，最常見的細菌感染是A族鏈球菌。

急性扁桃腺炎多發生在感冒的時候合併發生，尤其是過度疲勞、睡眠不足，更容易發病。先是發燒、發冷，接著是喉嚨劇痛，甚至吞嚥困難，同時還會有全身不適，如倦怠、頭痛、關節痛等出現，常併有耳朵痛及頸淋巴結腫痛。

而慢性扁桃腺炎，扁桃腺長期反覆發炎，症狀通常比急性期輕微，往往只有吞嚥疼痛或喉嚨異物感而已，嚴重時頸淋巴腫、頸部觸痛、全身不適。



林志勳主任舉案例說明，一名23歲江小姐，這幾年來時常覺得有某種程度的吞嚥疼痛與喉嚨異物感，有一次比較嚴重時，頸部會稍微腫脹與觸痛，還好在診所吃藥後頸部就消腫了，但是情況時好時壞，有時去診所拿藥，就會改善，有時雖去診所拿藥，卻效果有限，如此情形反反覆覆，有時人就覺得還好，有時就覺得喉嚨難受。患者到奇美醫學中心耳鼻喉部鼻科門診求診，診斷為「慢性扁桃腺炎」，江小姐接受手術治療，出院之後，吞嚥疼痛與喉嚨異物感都大幅改善。

林志勳主任強調，民眾需釐清一個觀念，就是喉嚨痛不一定就是顎扁桃腺發炎，也有可能是後咽壁發炎（臨床上稱為急性咽炎）、鼻子最後面的鼻咽部發炎（因為有腺樣體，屬於淋巴組織）、舌根底部的舌扁桃腺發炎、喉部或下咽的發炎等，甚至口腔或咽喉的腫瘤，都有可能引起喉嚨痛，所以仔細檢查發炎部位是必要的；當喉嚨痛時常發現兩側顎扁桃腺發炎腫大，而且發作時間較長或時常反覆發作，就可以稱為慢性扁桃腺炎。慢性扁桃腺炎較難痊癒，治療可予口服抗生素及止痛藥。如要徹底根除，就要手術治療了。

林志勳主任說，若有以下症狀發生，可考慮評估在適當時機下進行手術：1、多次扁桃腺發炎；2、出現扁桃腺周圍膿瘍時；3、單側扁桃腺腫大，懷疑為腫瘤；4、扁桃腺過度肥大而妨礙呼吸、睡眠及吞嚥困難時等情形。術後病人應遵照醫囑，出院後暫時吃流質及柔質食物，勿用力咳嗽，少大聲說話，並且在1至2個月內禁止劇烈運動。