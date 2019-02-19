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反同團體繞行政院抗議　不滿政府強推「同婚專法」

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▲▼反同團體繞行政院抗議。（圖／記者蔣婕妤攝）

▲反同團體繞行政院抗議。（圖／記者蔣婕妤攝，下同）

政治中心／綜合報導

反同團體不滿政府強推「同婚專法」草案，19日晚間圍繞行政院抗議，盼行政院長蘇貞昌能順應民意，傾聽民眾的聲音，落實公投結果。對此，行政院發言人Kolas Yotaka表示，行政院將依《公民投票法》，遵守公投結果、依循大法官釋憲精神，於期限之內提出專法。

公投案所通過的同婚專法，二月底前是公投法所規定的時間點，因此行政部門需在此之前完成配套草案，Kolas Yotaka說，目前法案已有大方向，雖還有細節需討論，但依法去年底公投投票通過後，行政院應研擬相關法律於3月1日前送交立法院審議。因此為求謹慎，法案可能會在21日通過行政院會。

反同團體表示，行政院所提出的法案應依據通過的公投主文及理由書之意旨進行提案，即公投第十案：民法婚姻應限定在一男一女；公投第十一案：國中小不應實施同志教育；公投第十二案：以民法婚姻以外的形式保障同性別二人永久共同生活的權益。

反同團體認為，若行政院所提出的版本為同婚專法，或具等同婚姻權益的同性伴侶法，這種換湯不換藥的作法，是700多萬民意所無法接受的，呼籲行政院落實公投結果，不要罔顧民意，強推同婚，以至於民意反撲，影響2020年總統與立委選舉。

現場也有不少挺同人士表達自己的意見，氣氛一度陷入緊張，警方也在挺同、反同雙方中間築起人牆，防止衝突場面發生。

▲▼反同團體繞行政院抗議。（圖／記者蔣婕妤攝）

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