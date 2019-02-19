「安倍被川普利用！」諾貝爾推薦風波　在野黨批毀損國益

▲在野黨痛批，安倍根本是徹底地被川普利用了。（圖／達志影像／美聯社）



記者王佩翊／編譯

美國總統川普日前公開表示，日本首相安倍晉三親手寫了長達5頁且「十分美麗」的信件將他推薦給諾貝爾和平獎，引發軒然大波。對於川普突如其他的驚人發言，安倍僅難人尋味的稱，「諾貝爾獎的推薦人與被推薦人，將會保密50年，因此不方便回應。」對此，日本國內則傳出極大反彈聲浪，在野黨認為安倍根本就是被川普利用，甚至有損國益。

根據《時事通信社》報導，國民民主黨玉木雄一朗18日在眾議院預算委員會當面向安倍晉三問道，推薦一事是否屬實，安倍只表示，「由於諾貝爾獎委員會堅持依循50年內不公開推薦人與被推薦人的機制，因此我不便對此作出回應。」被媒體解讀為默認推薦一事。隨後又有日媒引述消息人士爆料，此事根本是川普自導自演，華府其實早在2018年秋天就秘密要求日本政府「幫忙推薦」。

▲美國總統川普與日本首相安倍晉三。（圖／達志影像／美聯社）



川普15日在演說時自爆，安倍晉三大讚他對無核化等相關議題的努力，特地將他推薦給諾貝爾和平獎，並將整整5頁的推薦信副本寄給川普本人。演說結束後，隨即引起各方議論。對此，日本外交部幹部在接受訪問時更尷尬回應，「通常應該是不會說出來的......」顯示出極度困惑。

在野黨則有名曾經擔任內閣幕僚的不具名人士表示，「安倍首相難道沒有想過國際間會怎麼看待這件事嗎？根本是被川普給利用了。」川普15日在白宮發表演說並宣布，美國正式進入緊急狀態（national emergency），以獲得蓋圍牆資金。在演說途中，川普在談到川金二會時透露，「其實，我想這件事說出來也無妨，安倍首相為了推薦我，特地向負責頒發諾貝爾和平賞的人們，發送了一封『非常美麗』的書信。」川普接著表示，「他（安倍）說，他代表日本（向諾貝爾委員會）推薦了我，並請求他們一定要把和平獎頒發給我。」