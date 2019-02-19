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「民主社會主義」成新主流　桑德斯宣布競選2020美總統大選！

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▲▼桑德斯捲土重來，宣布角逐2020美國總統大選。（圖／路透社）

▲桑德斯捲土重來，宣布角逐2020美國總統大選。（圖／路透社）

記者王致凱／綜合報導

美國佛蒙特州參議員桑德斯（Bernie Sanders）已經宣布，將角逐2020年美國總統大選。身為無黨籍人士的桑德斯，2016年曾與希拉蕊競爭民主黨提名資格落敗；他19日上午向佛蒙特公共廣播（Vermont Public Radio）表示，「我們在2016年開始了一場政治革命，現在是時候讓革命推進了。」他的正式聲明網路影片預計於當地時間週二上午上線。

綜合外媒報導，桑德斯雖然是無黨籍獨力人士，但長期與民主黨團合作，2016年總統大選時也是希拉蕊在民主黨內的主要競爭對手。現年77歲的桑德斯自稱為「民主社會主義者」，2016年選戰期間主打收入不平等議題，多次對富豪開砲，替經濟弱勢階層發聲，獲得大量年輕選民支持。

相比2016年，美國正處於一種不同截然不同的政治氛圍，桑德斯的民主社會主義政策，現已逐漸成為民主黨中的主流派系，例如在去年的期中選舉中，有多名左翼候選人爆冷勝出，包括桑德斯競選團隊出身的現任民主黨籍紐約州聯邦眾議員歐加修-寇蒂茲（Alexandria Ocasio-Cortez）。

對桑德斯而言，2020年的總統大選，與2016年相比將會是一場非常不同的選戰，此外他在民主黨陣營內的對手，很可能是呼聲極高的前副總統拜登（Joe Biden）。拜登雖然還沒宣布參選，但在各項民調中他的聲望均名列前茅，遠超其他民主黨競爭者。拜登先前表示，尚未決定是否參與競選，但近期就會做出決定。

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關鍵字：Bernie Sanders,美國總統大選,2020大選,北美要聞

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