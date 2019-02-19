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大峽谷主管爆料：3桶放射性鈾放博物館內　遊客暴險18年

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▲▼ 美國大峽谷。（圖／達志影像／美聯社）

▲ 美國大峽谷國家公園。（圖／達志影像／美聯社）

國際中心／綜合報導

美國大峽谷國家公園（Grand Canyon National Park）一名主管爆料，過去18年來，園區內有3桶裝滿高輻射性物質鈾的容器，讓在附近逗留的員工、遊客、孩童暴露於輻射危險中。在4日寄送給國家公園員工的爆料電郵中，負責安全與健康部門的主管史蒂文森（Elston 'Swede' Stephenson）警告，在2008年至2018年來過此區的人，身體可能產生負面影響。

據《今日美國》報導，管理部門去年發現這些物質後，已將容器移除，但卻試圖掩蓋此事。史蒂文森說服當局告訴大眾，卻屢遭拒絕。他說，「如果你在2000年到2018年6月18日之間進入博物館藏品大樓（2C），那麼依照美國職業安全衛生署（OSHA）的定義，你已『暴露』在鈾當中。」

史蒂文森表示，這是個嚴重的管理疏失，來到博物館的孩童經常在這些容器旁駐足、聆聽介紹超過30分鐘，渾然不知身處在危險中。根據他的計算，成年人暴露於這樣的鈾環境中，是健康限制的400倍，兒童則是4000倍。OSHA的發言人證實已經展開調查，但細節仍未曝光。

▼ 來到博物館的孩童經常在這些容器旁駐足、聆聽介紹超過30分鐘，渾然不知身處在危險中。（示意圖／達志影像／美聯社）

▲▼ 美國大峽谷。（圖／達志影像／美聯社）

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