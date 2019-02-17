這棵樹爆發等3年！彰化風鈴木「粉紅棉花糖」美炸變打卡點　爸推點滴兒朝聖

▲這棵樹爆發等3年！南郭國小風鈴木「粉紅棉花糖」美炸變打卡點。（圖／翻攝彰化大小事／劉皓）



地方中心／彰化報導

南台灣囂張爆發！彰化市南郭國小前一棵「紅花風鈴木」情人節時分大爆發，粉紅花朵如一球一球棉花糖般盛開，藍天襯托下粉嫩繽紛，在網路爆紅，每天都吸引上百位遊客來朝聖賞花，還有爸爸推著坐輪椅、吊點滴的5歲兒子來看，開學首日一度造成交通堵塞，無法順利放學，校方特別公告，違規車輛將進行拖吊。

粉紅色花球爆發，開得比繡球花更大更豔麗，南郭國小前的這棵紅花風鈴木美不勝收，不論怎麼拍都美得不可思議，引發網路轟動，每天都吸引上百名遊客前來打卡朝聖。現場不但有民眾連續第5天來拍，還有人從高雄特別來賞花，一名林爸爸推著輪椅，帶著吊點滴的5歲兒子到場，林小弟因發燒住院，爸媽希望讓他看了美麗景色、身心更輕鬆，能早日康復。

▲▼紅花風鈴木大爆發，校方：因為今年暖冬。（圖／翻攝彰化大小事／Hon-te Chang、賴啟瑞）

南郭國小因為一棵樹變身打卡熱點，吸引全台遊客朝聖，有遊客就說，因為紅花風鈴木3年一大開，今年最茂盛。校方則表示，這棵紅花風鈴木已經種了10多年，每3至5年會大開一次，碰上今年暖冬、缺水，植物為了延續生命因此特別盛開，希望吸引蜜蜂授粉。

不過也因為遊客太多，開學首日車輛違規狀況多，不只並排違停、雙黃線迴轉，道路被擠爆，一度堵住校門口，導致學生一度無法順利放學，校方為此貼公告提醒遊客避開上、下學時間，以免違規被警方拖吊。

紅花風鈴木爆紅在當地也引發熱烈討論，彰化人紛紛讚嘆「真的很美」、「與有榮焉」、「上新聞了，彰化之光」，直呼可惜只有那一棵，「當初若能種整路，今日就美不勝收了」。

▼晚上拍風鈴木也很美，居民讚嘆：彰化之光。（圖／翻攝彰化大小事／施璉鳳、郭賀心）