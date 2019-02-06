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包租公達人教你擅用房貸壽險 　花小錢賺平安

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房貸壽險比較。（圖／記者官仲凱製表）

▲房貸壽險比較。（圖／ETtoday保險雲製表）

記者李蕙璇／台北報導

買房向銀行貸款卻碰到行員跟你推銷壽險保單，先別緊張，這可能是因為銀行評估建議希望透過保險，提供彼此一種保障。包租公教練吳建賢就說若買房後發生意外、房貸會成為家人壓力時，便須要房貸型壽險轉移可能遇到的風險。

「房貸型壽險」就是當家中主要經濟來源者因意外、疾病過世，導致家中其他成員無法繼續繳納房貸，造成家庭財務問題，就可經由壽險確保風險發生時，透過保險金償還銀行債務，留下房子給心愛家人。

包租公養成班教練財富方舟總經理吳建賢就說，「房貸型壽險」的重點就是理賠幅度會隨著本金下降，假設買房後不幸發生意外，房貸又會造成家人壓力時，確實就會需要房貸壽險的保障。而他憶起年幼時父親過世，家中房子最後法拍償還銀行貸款，當時大家對房貸壽險的觀念是較不熟悉的。

財富方舟總經理、包租公教練吳建賢。（圖／記者李蕙璇攝）▲▼財富方舟總經理吳建賢。（圖／記者李蕙璇攝） 

像是美商安達人壽、國內的富邦人壽等保險公司便會與銀行合作推出定期壽險保單，分為平準型與遞減型，也就是一般所稱的「房貸型壽險」，其保單商品結構為單純醫療壽險，保障內容包括因意外、疾病導致死亡、失能、重大燒燙傷等的保險金、住院醫療費等之外。

與一般壽險最大差異就是在「房屋貸款債權債務範圍內受益人指定及其處分權批註條款」的部分，民眾可以選擇身故保險金優先償還銀行貸款，或是留給指定的受益人。

▼貸款買房須考量風險及加強房貸壽險保障。（圖／財富方舟提供）▲▼財富方舟包租公課程傳授如何運用房貸壽險的觀念。（圖／財富方舟提供）

以遞減型房貸壽險為例，當房貸逐漸還清不需要那麼多壽險保障，保費就會少一點，保障也會隨年期增加而逐漸減少。通常是以家庭主要經濟來源者當被保險人，如果是雙薪家庭夫妻倆可以各買一張保單，減輕彼此的壓力。

房貸型壽險的保險費通常會比定期壽險低，銀行可額外提供壽險保費的貸款，例如房貸壽險躉繳保費35萬，銀行可核貸1035萬，因為多這一層保障，貸款利率及寬限繳納期也可能較為優惠，保險費跟房貸也可一起分期償還。

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