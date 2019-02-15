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保戶青睞還本年金險　詠昊保代通過ISO驗證確保資訊安全

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▲▼詠昊保代獲ISO27001資訊安全管理系統驗證。左起為董事長孫芳文、執行長陳姿妤、鴻奕業務區執行長張吳團財。（圖／記者李蕙璇攝）

▲詠昊保代獲ISO27001資訊安全管理系統驗證。左起為董事長孫芳文、執行長陳姿妤、鴻奕業務區執行長張吳團財。（圖／記者李蕙璇攝）

記者李蕙璇／台北報導

保險代理人公司除了公司資本額須達規定500萬元以上，也相當注意資訊安全的風險控管。詠昊保代已通過ISO27001的ISMS驗證，確保公司資訊資產的機密性、完整性及可用性。

詠昊人身保險代理人公司董事長孫芳文自台大法律系司法組畢業後，因緣際會到學界淡江大學保險系教書，涵蓋保險法、法學緒論等都為其長項。爾後踏入保險界，經歷美國家庭防癌保險公司、幸福人壽、宏泰人壽、東森保代等，主攻保單核保、保戶服務等公司經營層面，於2010年詠昊保代公司股東改組加入，擁有合夥人及經營者等的雙重身分，其登錄業務員600多人，以高雄、屏東、台南與桃竹苗為其主要經營市場。

▼詠昊保代董事長孫芳文。（圖／記者李蕙璇攝）▲▼詠昊保代董事長孫芳文。（圖／記者李蕙璇攝）

孫芳文以他在保險圈30年來的資歷篤定地說，儘管外界不是很看好今年景氣，但他認為保險業的特殊獨特屬性與其他產業較為不同，反而是在危機中更要入市做好預先風險規劃，因此認為較不會受到很大波動的影響，而保戶的需求可能不減反增，業務員應該藉此更要增進自己的保險專業知識與服務品質，永續經營自己品牌。

而詠昊保代1985年創辦至今34年，主要是協助民眾規劃人生各階段的保障型保單商品、養老退休金等配置，還有因應長壽餘命的失能險等風險準備。而以其保戶輪廓特性來看，主要還是較青睞低保費高保障的意外險、小額終老保險、一般壽險及退休還本型、年金險等保單。

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關鍵字：保戶,青睞,還本,年金險,詠昊,保代,ISO,資訊安全,東森保代,保險局

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