愛貓人多上網買寵物險　年繳千餘元業績大爆發增1300倍

▲美國短毛貓。（圖／粉專「Migo是貓？」授權提供）

記者李蕙璇／台北報導

明台產險與東森保代、ETtoday寵物雲合作積極推廣寵物險，5個多月來保費總收入與去年同期相比激增1300倍，其中網路投保者以愛貓人為主，主要是因其年繳保費千餘元的專案，獲得該族群青睞。

目前有4家產險公司推出寵物險，其中明台產險、泰安產險主打寵物醫療險，富邦產險的為寵物意外醫療險，而新安東京海上產險的則是限乘車的意外醫療險，並且都是以貓咪、狗狗為承保對象，並未開放其他寵物。

其中，飼主要買明台產險寵物險可向業務員購買之外，還可以自行上網投保，而其保單方案保障額度與年繳保費則有所差異以區隔市場，網路所銷售的保單年繳保費1,996元，比向業務員購買的2,600元、近5千元的方案低，但相對來說涵蓋的寵物親權責任的保險額度只有2萬元，也比實體通路可買到的保險額度100萬元來得低。

▼明台產險推出改良版的第三代寵物の好險，強打「投保免體檢」。（圖／記者李蕙璇翻攝）

明台產險表示，去年10月推出改良版第三代寵物險至今已銷售700多張保單，其保費收入與去年同期相比成長1300多倍，而進一步分析保戶輪廓，發現養狗人士偏愛跟業務員買，還有2成多飼主選購最高價近5千元的方案，保險理賠額度較高，主要是因為狗狗較愛動，可能比較容易闖禍，其主人也較願提高預算為牠們先準備好較高額的醫療險。

至於網路投保的保戶輪廓，則是以愛貓人士為多，除了因為保費較低之外，也可能是因為貓咪與狗狗相比較會宅在家不好動，因此貓主人選購的保障方案便可以屬於低額度一款。

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