狗貓8成主人願買單　一年寵物險保費2600最受捧場

▲東森保代合作推廣的明台產物寵物險有3項商品特色。（圖／記者李蕙璇翻攝）

記者李蕙璇／台北報導

根據明台產險分析寵物險保戶，8成狗貓主人選購一年寵物險保費2600元的方案最多，其餘則是選購年繳近5千元的方案，而兩個方案的差異則是因為保險公司理賠寵物醫療費用的多寡，分為補償50%與70%。

東森保代、ETtoday寵物雲合作積極推廣明台產物第三代寵物險過程中，常有民眾詢問以上二個方案的補償比例50%與70%差異內容為何，主要是在計算保險公司理賠寵物醫療費用補償的多寡之外，買的補償比例較高者的保險費也較高。

▼明台產物寵物の好險。（圖／記者李蕙璇翻攝）

「補償50%方案」的寵物門診醫療理賠一年次數最高5次，每次理賠金額上限為2,000元以內，而「補償70%方案」門診理賠一年最高10次、每次最高也是2,000元以內。其他在住院、手術費用的限額也是有所不同。

明台產險舉例說，一隻榊英俊狗狗因為急性腸胃炎到動物醫院診治，本次門診醫療費用共計2,600元，幸好榊英俊有從投保第三代「寵物の好險」醫療費用50％的補償方案，門診費用補償每次最高限額2,000元，請問榊英俊可以領取多少保險金？

算式：門診醫療費用2,600元x50％的補償方案=1,300元〈方案一補償50%的門診費用補償，每次最高2,000元〉

解答：榊英俊可以領取1,300元理賠金

▼以明台寵物の險為例，其要保書有多項事項需要由飼主詳細告知。（圖／記者李蕙璇翻攝）

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