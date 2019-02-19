中磊參展MWC 2019　發表新世代5G及智慧物聯網解決方案

▲中磊展示新世代5G及智慧物聯網解決方案。（圖／中磊提供）

記者姚惠茹／台北報導

中磊電子（5388）宣布將參展MWC 2019，並在會中發表「5G接取設備（5G Access）」、「虛擬化小型基地台（Virtualized Small Cell）」及「M-IoT行動物聯網（Mobile IoT Device）」等三大主軸之智慧物聯網解決方案。

中磊即將參展2月25日至2月28日在西班牙巴塞隆納舉行的全球行動通訊大會Mobile World Congress 2019（簡稱MWC 2019），發表新世代5G及智慧物聯網解決方案，並將與全球電信營運商、設備大廠及系統服務商，就下世代5G通訊技術及物聯網應用廣泛交流。

5G具高速、低延遲、大量連網裝置連接等通訊特性，將改變產業的營運管理模式，促使新經濟型態誕生，中磊總經理王煒表示，中磊長期致力於寬頻核心相關技術研發，掌握電信市場需求，預計在MWC發表新世代智慧物聯網解決方案，除了佈局5G關鍵技術及產品，將持續深耕垂直產業的跨領域合作，共創互惠多贏契機。

中磊表示，2019年已正式邁入5G新紀元，預計將在會場展出新世代5G NR（New Radio）CPE用戶終端設備，可提供高品質的寬頻接入，讓消費者享有高速上網品質。

同時，中磊也將展出新世代虛擬化小型基地台（Virtualized Small Cell），藉由獨立之分佈單元DU (Distributed Unit) 及集中單元CU (Centralized Unit) 設計，具高性能、部署簡易及高成本效益的優勢，提供電信營運商4G無縫升級至5G之彈性，可望成為新世代網路建設之趨勢。

此外，中磊將展出涵蓋資產定位、智慧醫療、智慧城市等領域之NB-IoT/LTE-M全系列M-IoT行動物聯網創新應用，協助電信營運商延長物聯網裝置的電池續航力，有效控制成本，拓展新興服務商機。