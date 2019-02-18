上海虹橋啟用全球首座5G車站　機器人送餐、問路更聰明

▲上海虹橋火車站是大陸最繁忙的車站之一。（圖／記者陳政錄攝）

記者陳政錄／上海報導

上海虹橋火車站今天正式啟動5G網路建設，將打造為全球首座採用5G室內數位系統建設的火車站，旅客除可在站內享用更快速、便捷的網路服務，站內提供的機器人問路、送餐等智慧化服務質量也將進一步提升，預計全站範圍的5G網路覆蓋，今年內就可完工。

彭湃新聞報導，今天下午上海移動攜手華為，在虹橋車站舉辦5G網路建設的啟動儀式，並向公眾展示使用5G DIS技術設備1.2Gbps的網路峰值速率，下載一部2G的高畫質電影最快只要20秒。

▲上海虹橋今天啟動全球首座5G車站建設，並進行網路速度測試。（圖／取自澎派新聞）

在此之下，虹橋火車站將透過在今年內，完成5G網路建設深度覆蓋後，應用於4K高畫質即時監控、人臉識別、視訊通話等領域，加強安防安檢力度，並在未來進一步拓展到智慧軌道交通、精準定位導航、AR/VR領域運用等領域。

不只如此，在機器人送餐、問路，以及乘客的娛樂體驗上，也將因5G網路建設更加智慧化，加快的應用大數據資訊的效率。

目前，虹橋火車站的會客室已經可以享受部分5G服務，如高網路速度，或是VR、雲端遊戲體驗等。而全站範圍的深度覆蓋預計今年內完成。

▲上海虹橋車站提供機器人問路服務。（圖／取自澎派新聞）

華為公司負責人表示，5G DIS的設置非常簡單，安置於天花板即可，一個設備可覆蓋半徑25到30公尺的範圍，整個上海虹橋火車站共需要1000台。

華為無線網絡首席營銷官周躍峰表示，利用5G網路快速、低時延的特性，火車站可以更精確地做到人流控制，可以投放更多智慧機器人，並快速獲得大數據服務（雲上），讓乘客得到到更多智慧化服務，比如說精確的室內導航，找到商場、商店等。

▼上海虹橋火車站。（圖／記者陳政錄攝）