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2019陸AI產業「大洗牌」　90%初創企業面臨出局

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▲▼AI，人工智慧，機器人，男人，人工智能。（圖／視覺中國）

▲目前大陸許多城市已經採用阿里巴巴的人工智慧城市大腦，進而改善交通流量。（示意圖／視覺中國）

大陸中心／綜合報導

AI（人工智能）無疑是這幾年的大熱行業，但近日被認為2019或將迎來寒冬。據2018年的統計，大陸人工智能企業有4040家，但其中拿到風險投資的公司合計1237家（含31家已上市公司），佔總數的30%，也就是說，有70%的公司仍然拿不到投資，而2019年投資市場的表現也表明人工智能或面臨洗牌。

據《科技日報》報導，AI對生活的應用構思無處不在，小到穿行於城市之間的日常起居，大到餐廳、交通、商圈等智能化管理，包括掃一下手掌就可輕松通過門禁系統、無人售貨櫃、銷售機器人、自動駕駛的智能公車等等。隨著AI技術日益成熟，這樣的應用場景正在成為現實。

▼機器人在機場指引旅客。（圖／CFP）

▲▼機器人在機場指引旅客。（圖／CFP）

大批企業仍未找到商業變現途徑

報導稱，繼2018年人工智能概念「鋪天蓋地」後，專家預測2019年各種人工智能技術將加速落地，人工智能應用範圍將不斷擴大。業內人士表示，現階段人工智能的發展已經超出了科技行業概念，2019年AI領域投資有望繼續維持高速增長態勢，與此同時，一批偽人工智能企業將被淘汰出局。

業內專家表示，2019年AI將在我們的生活和工作中更普遍的出場，成為一種「親民」的技術。與此對應的是，AI芯片等人工智能領域的支柱，卻會在專業化探索的道路上漸行漸遠，對專業人才的競爭和培養力度也將繼續加大，入局門檻越來越高。

光大新經濟投資負責人艾渝表示，「AI技術商業化的壓力增大，未來如果找不到合適的落地場景，將有90%的人工智能初創企業面臨落敗出局。」

好買基金研究中心研究員王眺則說，「和整體股權市場一樣，人工智能投資不排除2019年會出現洗牌的情況。」

德景投資合伙人劉萬清認為，「在當前資本市場資金短缺的情況下，會有大量底層技術實力較弱的企業逐步被淘汰，而一些細分領域中，有扎實技術支撐並且有商業落地能力的企業有望迎來發展。」

瀾亭資本董事長劉炯表示，這兩年中國AI領域涌現了大批的創業公司，已經有一批企業在人臉識別、自動駕駛以及自然語言交互領域，達到世界領先水平；但同時仍有大批企業，還沒有找到明確的商業變現途徑，這成為中國AI企業持續發展必須面對的困難。

中國信息通信研究院最新發布的《人工智能發展白皮書——產業應用篇》指出，目前看來，深度學習只能在機器上建立淺層次的條件反射，是「弱人工智能」，真正意義上的人工智能即「強人工智能」的實現還沒有任何曙光，而依托深度學習等新一代人工智能技術的新興產業生態和行業發展正方興未艾。

▼5G可應用於同步操控機器人、車聯網等。（圖／CFP）

▲▼5G可應用於同步操控機器人、車聯網等。（圖／CFP）

政策和投資加速人工智能項目落地

資本加速洗牌會給人工智能行業帶來哪些影響？劉萬清表示，通過對2018年國內人工智能領域投資情況的分析可以發現，國內BAT（百度、阿里、騰訊）等幾大巨頭均重點在To B（企業服務）領域進行了投資布局。

劉萬清說，「2018年外部不確定因素暴露了我國在芯片等方面的短板，也使得國內芯片、5G等人工智能基礎設施技術領域投資爆發。人工智能賦能下的金融、文娛、醫療、汽車等各行業的投資均在2018年呈爆發之勢。」

王眺指出，預計AI領域股權投資的金額未來仍然會保持較高水平，其中，企業服務將是AI投資的熱門行業，AI能夠很好的和To B結合，例如金融、安防等。

劉萬清表示，從政策來看，2017年開始，大陸人工智能相關政策的重點已經不僅僅關注智能技術的發展，更多的是轉向技術和產業的融合，「跟隨政策導向，AI股權投資也會更注重人工智能與產業的融合，加速人工智能項目落地。」

英諾天使基金聯合創始人李竹指出，人工智能目前已進入了第二階段，重點是應用；人工智能必須要落地到具體應用場景，真正服務於現在的行業，讓人脫離反復無效的勞動，「目前我認為可以落地的一些方向，比如說在醫療、金融、無人駕駛工業機器人等，這些是目前發展最快、落地最快的場景。」

李竹透露，很多大公司已經投入大量的人力物力在做這些研究，那麼作為初創公司，我建議他們更多的去抓這些應用，尤其是To B的應用，這些是巨頭們觸及不到的地方，但正好是創業者的機會。

劉萬清表示，5G時代即將到來，這將給雲存儲、影片交互、物聯網、無人駕駛等多個行業帶來新的商業業態，「從投資角度來說，目前比較看好計算機視覺技術領域的企業。」

▼廣州10名大學生集資開設「24小時機器人智能便利商店」。（圖／CFP）

▲▼廣州10名大學生集資開設「24小時機器人智能便利商店」。（圖／CFP）

巨頭扎堆、中小科技公司跑步入場

報導稱，業內人士表示，大量資金涌入，越來越多的公司開始貼上人工智能的標簽，越來越多的AI創企也隨之出局。盲目創業和狂熱投資會讓行業難以健康發展，風險與機遇並存，如今AI行業只能擠掉「泡沫」，方能破而後立。

當資本熱退去，2019年的人工智能企業如何發展？

智研咨詢發布的《2018—2024年中國人工智能市場運行態勢及戰略咨詢研究報告》數據顯示： 2018年全球AI市場規模約為1.2萬億美元，並保持持續高速增長，到2022年有望達到3.9萬億美元。

專家分析，2019年的AI仍舊是巨頭扎堆，各大廠商布局雲端AI的同時，端側智能將備受矚目；中小科技公司也開始加速入局，比如，在AI上重點布局的百度，除無人駕駛技術外，百度大腦也實現了階段性進步。此外，2016年百度世界大會，百度大腦在完成基礎能力搭建和核心技術初步開放後，如今已對外開放了150多項AI能力。

伴隨著AI技術的成熟，中小科技公司也開始跑步入場：網龍推出的AI助教；竹間智能開發出的AI情感對話機器人；商湯、雲從、曠視、依圖等其他幾家高成長性公司均在金融和安防這兩個領域爭相布局。

但同時要注意到，到了AI即將邁出堅實一步的2019年，人才的爭奪和培養能力，已經成為一家AI企業發展前景的風向標。2018年底，UIPath網站正式發布了《AI Jobs》的分析報告，通過求職網站收集到的數據分析顯示，中美分別為AI人才缺口最大的國家，中國有1.2萬左右的職位缺口，依然遠超美國。

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關鍵字：AI,人工智能,機器人,5G,光大新經濟,劉萬清

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