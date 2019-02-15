　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
    • 　
> >
3C家電 3C焦點 家電 筆電相機 手機平板 遊戲APP | 科技生活

打造高速、高頻寬網路服務　合勤MWC全球首秀LTE Cat.18路由器

科技新鮮事隨時爆，按讚成為3C達人

▲高速、高頻寬LTE Cat.18路由器　合勤2019 MWC全球首秀。（圖／合勤科技提供）

▲合勤2019 MWC全球首秀高速、高頻寬LTE Cat.18路由器。（圖／合勤科技提供）

記者姚惠茹／台北報導

合勤科技（Zyxel）預計今年在MWC大展中，公開最新的固定無線接入(Fixed Wireless Access，簡稱FWA)技術應用與室內覆蓋解決方案，包括業界首款LTE Cat.18路由器、Repeater Hub和SymmRepeater設備，主打提供高速、高頻寬、無死角的網路服務。

「2019世界行動通訊大會(2019 Mobile World Congress)」即將在2月25到2月28日在西班牙巴塞隆納登場，合勤科技預計將展出三款全新的室內和室外LTE Cat. 18路由器，包括LTE5398、LTE7690、LTE7490，具備Gigabit LTE高速傳輸能力，加上針對美國市場的公民無線寬頻服務(CBRS)所設計的LTE產品，提供電信服務供應商完整的FWA產品組合，從3G、主流4G、到高階4G LTE Cat.18等多種選擇，並預計將在2019下半年正式推出首款5G路由器。

合勤寬頻EMEA事業總處副總經理林育德表示，以英國為例，若寬頻或固網斷線超過24小時，英國政府將會對電信服務供應商處以高額罰鍰，這將讓業者壓力備增，但透過合勤的FWA解決方案，電信服務供應商可利用行動網路技術讓服務不中斷、避免罰鍰，並提高客戶滿意度，此外，也能靈活運用FWA解決方案為偏遠地區的用戶提供高速行動寬頻服務。

合勤還將在2019 MWC展示最新室內覆蓋解決方案，包括創新的Repeater Hub與SymmRepeater，這是合勤第一款兼具DAS和中繼器優勢的設備，能解決中小型建築物，像是飯店、醫院、百貨公司和辦公大樓等的行動通訊死角問題，管理也更加容易。

此外，SymmRepeater功能遠勝傳統中繼器，透過獨有的專利設計，可將室外基地台訊號延伸到室內達400米的距離且不會降低信號品質，解決高樓層建築與地下空間的行動訊號死角問題，如酒窖或隧道工程等。

ET快訊
天生「不喜歡社交」的星座TOP 3　聚會有他代表把你當朋友
減肥免節食！天天被說「你瘦了」　他2週爽瘦1kg
快訊／22：08花蓮5.0有感地震　嘉義以北深夜一陣狂晃
快訊／不是頭暈！22：08北台灣有感地震狂晃　花蓮震度3級以

關鍵字：合勤,5G,路由器,MWC

點這裡，留個言吧! FB Weibo
科技新鮮事隨時爆，按讚成為3C達人

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 3C家電最新 全站最新

打造高速、高頻寬網路服務　合勤MWC全球首秀LTE Cat.18路由器

推新色救銷量　iPhone XS系列紅色版最快月底亮相

iPhone SE再現蘋果官網　清倉價不到8000元被秒殺

Pixel 3拼台灣市占　申辦遠傳499、手機八折再送500 Google Play購物金

Google地圖3D上線國安機密一目了然　美俄多國都抗議

三星S10預購祭舊機換新機折價　iPhone最高可折1.7萬

SOLIDWORKS World 2019新創設計比拼！「汽車行動電池」最受歡迎

元宵節Google助理也要插一腳　4服務帶你遊台北燈會

抖音都被打敗！陸App Store最熱門App是習大大語錄

果粉為何死不換舊機 丟不掉i6s的五大原因曝光

幫香蕉割包皮、芝麻剖腹產　外科爸拿水果開刀培養兒興趣

吃飯發出噁爛咀嚼聲讓人反胃 「加倍奉還」7種超討厭壞習慣

鄰居愛亂插車庫讓屋主氣炸　「霸氣一招」卡死：當我吃素？

《奈何BOSS要娶我》櫻桃吻甜到掉牙　凌BOSS教憋氣...抓過來吻住！

Jolin《玫瑰少年》MV曝光！　CL御用導演讚舞蹈：了不起

「護國神犬」遭踹！千人心疼檢舉　移民官現身道歉：被狗傷害有陰影

「不要九二共識又不敢台獨」 韓怒嗆小英：妳到底要什麼

任容萱不捨超帥獸醫失控哭了　哽咽：我很害怕分離

歐陽娜娜「手臂溢肉」挨譙　陳冠希火大嗆酸民：Bitch！

林俊傑終於唱回台北！ 「想讓大家見證一次我最好的狀態」

打造高速、高頻寬網路服務　合勤MWC全球首秀LTE Cat.18路由器

推新色救銷量　iPhone XS系列紅色版最快月底亮相

iPhone SE再現蘋果官網　清倉價不到8000元被秒殺

Pixel 3拼台灣市占　申辦遠傳499、手機八折再送500 Google Play購物金

Google地圖3D上線國安機密一目了然　美俄多國都抗議

三星S10預購祭舊機換新機折價　iPhone最高可折1.7萬

SOLIDWORKS World 2019新創設計比拼！「汽車行動電池」最受歡迎

元宵節Google助理也要插一腳　4服務帶你遊台北燈會

抖音都被打敗！陸App Store最熱門App是習大大語錄

果粉為何死不換舊機 丟不掉i6s的五大原因曝光

快訊／三重醉男趴臥騎樓機車…警消伸手碰「身體好冰」！路人嚇繞路

心好累！感情有「10跡象＝別在一起了」...網QQ：第2個好傷

劉愷威爸聽到「楊冪」秒變臉！　曝新年零聯絡

暗戀她多年！李鍾碩直球進攻姊姊　《羅曼史》逼哭職業婦女

打造高速、高頻寬網路服務　合勤MWC全球首秀LTE Cat.18路由器

核能卡在地方？　新北市府：沈榮津勿混淆視聽

陸破冰船「雪龍號」完成補給任務　載126名隊員離開南極中山站

林俊傑嚴重懼高..為台粉高台奔跑！　2樓粉「超近視角」嗨翻

機車被塞詭異紅包！他傻眼「裡面還有頭髮」　網勸：這要趕快處理　

增補400警支出4億　黃偉哲：六都如拒收，將有5000名「流浪警察」

長裙妹「螃蟹跑法」趕公車險遭撞 誇張斜切惹網怒：過完年趕投胎？

3C家電熱門新聞

三星S10預購祭舊機換新機折價

果粉為何死不換舊機 丟不掉..

申辦遠傳499 Pixel 3..

iPhone SE官網清倉價不..

三星霸榜輻射最低手機排行　輻射..

新創比拼！車用行動電源深受歡迎

Google地圖3D上線國安機..

iPhone XS系列紅色版最..

MWC開展倒數　7手機可期待

遠傳iPhone 6S全系列只..

陸App Store最熱門Ap..

趁機告白打「我愛你」　LINE..

佳能新一代無反全幅相機亮相

2天免充電　華碩發表ZenFo..

更多熱門

相關新聞

美擬以「敵對勢力」禁中資5G設備

美國近來頻頻施壓盟友不要採用華為等中國電信設備。川普政府官員透露，川普最快會在2月底前發布行政命令，屆時將以「敵對勢力」為由，禁止美國電信公司建設5G網路時使用中國設備。

亞太電信加速器團隊亮相

MWC開展倒數　7手機可期待

華為登廣告：5G沒我們，如橄欖球賽缺紐西蘭

「一加」搶先發表5G新手機　美國恐懼

讀者迴響

發燒話題

橋本有菜 華航罷工 文化大學失火 愛紗離婚 鈕承澤 嵐Arashi 昆凌懷孕 流感 王令麟 唐鳳家暴 孫其君 郭婞淳退休 廖峻中風 林俊傑演唱會 習近平 王令麟 肉圓惡爸 玄彬孫藝真 長榮空姐 王令麟 劉至翰離婚 貴婦奈奈 非洲豬瘟 米津玄師 陳昱安 地震 王令麟 KKBOX風雲榜 普悠瑪內幕 李光洙認愛 比基尼登山客 倒吊子檳榔 張柏芝 劉詩詩吳奇隆 王令麟 防彈少年團BTS JHBL 優適活 誰摔死了李新 王令麟 嚴凱泰逝世 網紅空姐 徐若瑄 周子瑜 孫安佐 王令麟 蔡英文 吳寶春 黃曉明 安迪 袁惟仁昏迷 丁守中 王令麟 木村拓哉 戴資穎 膝蓋痛 柯文哲 柯P 王令麟 林書豪 九二共識 董梓甯 館長 王令麟 傅崐萁 高嘉瑜 韓國瑜 賴清德 王令麟 林佳龍 西野加奈 金庸病逝 王心凌 王令麟 郭泓志引退 聲林之王 蒼井空 王令麟 興富發 東森寵物雲 劉寶傑 港珠澳大橋 王令麟 趙麗穎馮紹峰 費玉清引退 吉澤明步 王令麟 理科太太 S.H.E 范冰冰 鄧超孫儷 蔡依林 泫雅 E'Dawn 王令麟 林青霞 黃瀞瑩 張鈞甯 江俊翰吸毒 颱風即時 王令麟 秦偉性侵 聲林之王 吳宗憲 周湯豪 統一發票 王令麟 迪麗熱巴 福原愛 希爾思評價 五月天 馬如風猝逝 鹿晗關曉彤 王令麟 林志玲言承旭 郭雪芙 王令麟 蔣友柏離婚 川普 停班停課 陳偉殷 王令麟 草莓網 林宥嘉 蕭敬騰 吳建豪離婚 社畜時代 彩美旬果 王令麟 UFO 外星人 住宅裝修 信用卡 王令麟 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 王令麟 火星 波多野結衣 飛碟 宋仲基宋慧喬 信用卡比較 王令麟 X檔案 田中千繪 賈靜雯修杰楷 王令麟 綜藝玩很大 四葉草 周杰倫 隋棠 王令麟 曾莞婷 刮刮樂 尼斯湖水怪 周天成 王令麟 聲林之王 盛竹如 希爾思 乃木坂46 王令麟 動物王國 新垣結衣 5566 威力彩 王令麟 楊冪離婚 王柏融 王令麟 金門防疫戰 彭政閔引退

熱門新聞

阿嬤養5天！孫女體重狂飆1.2kg雙下巴萌爆

月租漲100萬逼走頂呱呱　房東悔了

孫生錄影遲到「0道歉還搞笑」被罵爆

熊熊PO勾手照　張立東「認了」！

屋主自縊！女房仲徒手解奪命繩…3月後走了

台女結帳「往後退一步」洋男友滿臉問號

侯昌明慟失智父解脫「我說不要救他」

球球神秘男友曝光！32G奶緊抱猛親

館長天價簽約金額曝光！「多到能買透天厝」

好市多「爆紅省錢神物」網激推！

小資女查帳戶　驚存款破8位數

Nina老公是《大學生》曾小新！

24歲與75歲英國戀人　他們步禮堂了

刮刮樂超狂玩法！「嗶」5000直接入袋

小模西門町Free Hug　上空全放送

更多

最夯影音

更多

幫香蕉割包皮、芝麻剖腹產　外科爸拿水果開刀培養兒興趣

吃飯發出噁爛咀嚼聲讓人反胃 「加倍奉還」7種超討厭壞習慣

鄰居愛亂插車庫讓屋主氣炸　「霸氣一招」卡死：當我吃素？

《奈何BOSS要娶我》櫻桃吻甜到掉牙　凌BOSS教憋氣...抓過來吻住！

Jolin《玫瑰少年》MV曝光！　CL御用導演讚舞蹈：了不起

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

【首購族的愛】

超搶手！ 這價格帶很可以！激推本週熱門搶手房，符合你需求的好房！

過年到！最強刮神是你嗎？

蒐集新春圖示開刮，日日抽7-11熱咖啡，週刮蘋果AirPods還有澳門機票大獎拿不完！

雲端最有錢 讓你變有錢

每周一、周三下午1點10分鎖定ETtoday準時播出

聲林之王Jungle Voice

《聲林之王》更多精彩內容 鎖定每周五晚間九點ETtoday全球首播！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新聞雲股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面