打造高速、高頻寬網路服務　合勤MWC全球首秀LTE Cat.18路由器

▲合勤2019 MWC全球首秀高速、高頻寬LTE Cat.18路由器。（圖／合勤科技提供）

記者姚惠茹／台北報導

合勤科技（Zyxel）預計今年在MWC大展中，公開最新的固定無線接入(Fixed Wireless Access，簡稱FWA)技術應用與室內覆蓋解決方案，包括業界首款LTE Cat.18路由器、Repeater Hub和SymmRepeater設備，主打提供高速、高頻寬、無死角的網路服務。

「2019世界行動通訊大會(2019 Mobile World Congress)」即將在2月25到2月28日在西班牙巴塞隆納登場，合勤科技預計將展出三款全新的室內和室外LTE Cat. 18路由器，包括LTE5398、LTE7690、LTE7490，具備Gigabit LTE高速傳輸能力，加上針對美國市場的公民無線寬頻服務(CBRS)所設計的LTE產品，提供電信服務供應商完整的FWA產品組合，從3G、主流4G、到高階4G LTE Cat.18等多種選擇，並預計將在2019下半年正式推出首款5G路由器。

合勤寬頻EMEA事業總處副總經理林育德表示，以英國為例，若寬頻或固網斷線超過24小時，英國政府將會對電信服務供應商處以高額罰鍰，這將讓業者壓力備增，但透過合勤的FWA解決方案，電信服務供應商可利用行動網路技術讓服務不中斷、避免罰鍰，並提高客戶滿意度，此外，也能靈活運用FWA解決方案為偏遠地區的用戶提供高速行動寬頻服務。

合勤還將在2019 MWC展示最新室內覆蓋解決方案，包括創新的Repeater Hub與SymmRepeater，這是合勤第一款兼具DAS和中繼器優勢的設備，能解決中小型建築物，像是飯店、醫院、百貨公司和辦公大樓等的行動通訊死角問題，管理也更加容易。

此外，SymmRepeater功能遠勝傳統中繼器，透過獨有的專利設計，可將室外基地台訊號延伸到室內達400米的距離且不會降低信號品質，解決高樓層建築與地下空間的行動訊號死角問題，如酒窖或隧道工程等。