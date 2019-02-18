▲太平洋「迎新賀喜車友宴」，台灣車友搶先體驗未上市電動車。

▲車友一直引頸期盼的鈦合金BIRDY第三代概念車款。（圖／太平洋自行車博物館提供）

記者楊淑媛／桃園報導

過年就是要團圓，年節期間，除了親友的團聚活動外，太平洋自行車規劃一場專屬給自行車車友「迎新賀喜車友宴」活動，日前於桃園新屋區太平洋自行車博物館熱鬧登場。來自全台各地的百位車友，看到館內展出的最新電動車款、首次亮相的經典斜躺車款以及鈦合金BIRDY第三代概念車款，直呼相當難得，真是一飽眼福！

其中，在最後的趣味活動是太平洋戰鬥拳，現場參加的車友無不使出渾身解數為自己小隊爭取獎項，最終由紅隊贏得勝利；而個人獎部分則由BIRDY車友賴先生用開運輪盤轉出4折的優惠！可以將太平洋旗下最方便攜帶的CARRYME帶回家，讓參與車友好生羨慕。

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▲台灣車友搶先體驗未上市電動車。▼BIRDY車友賴先生用開運輪盤轉出4折的優惠！（圖／太平洋自行車博物館提供）

太平洋自行車博物館指出，「迎新賀喜車友宴」活動，是在元宵節前夕的16日，於該館舉辦。來自全台各地報名參加活動的百位車友，不但先拿到車友開運福袋，在上午活動中，也搶先看到太平洋自行車博物館首次展出的特殊斜躺車款，以及車友一直引頸期盼的鈦合金BIRDY第三代概念車款，都在活動中展出，讓車友們直呼好幸福！

下午的活動是重頭戲上場！首次「太平洋新車全球搶先試乘」，包括目前尚未上市的BIRDY、REACH、MOOVE、HASE等電動車，台灣車友都能搶先體驗！體驗電動輔助自行車帶給他們的樂趣，可以讓他們能騎著更遠、更省力去看更多的美景，同時也幫環保盡一份心力。

太平洋自行車博物館新春期間推出的「走春一日遊」活動於2月初展開至3月3日，有多樣豐富內 的活動，歡迎民眾報名參加。