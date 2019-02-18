小米9官方公告完整規格「戰鬥天使」透明尊享版確認搭12GB RAM

特約記者洪聖壹／綜合報導

日前小米官方已經確認「小米手機9」將會在2月20日發表，同時將找TFBOYS的王源代言，並且同步推出王源限定版手機保護殼，不過隨著發表日越來越近，小米CEO雷軍一口氣公開多項訊息，其中確認這新一代旗艦機也會有「透明尊享版」，採用12GB RAM，並且將與近期上映的《艾莉塔：戰鬥天使》聯名，成為旗下首款電影聯名手機。

依照日前傳出的消息，小米9預計搭載高通S855行動平台、6GB RAM，配備的是6.4吋 FHD+解析度螢幕，用的是三星 AMOLED 面板，主鏡頭也被官方確認是三鏡頭，排列方式跟華為P20 Pro相似，至於電池容量也跟上三星S9+的3500mAh。

而這些消息日後也陸續被小米CEO雷軍、小米共同創辦人兼手機業務總裁林斌接力爆料，確認小米9除了搭載高通S855行動平台，安兔兔跑分387,851，確認採用三星AMOLED面板，上面覆蓋大猩猩第六代康寧玻璃。

小米9正面螢幕做了“小額頭”，提供第三代超聲波距離感應器，正面螢幕下方內建第五代螢幕指紋辨識，三顆鏡頭都是6P鏡頭、主鏡頭採用SONY IMX586感光元件可直出4800萬畫素照片，另外一顆鏡頭則為1600萬畫素超廣角搭配等效50mm的1200萬畫素人像鏡頭，支援雷射對焦，可同時實現微距、超廣角、標準街拍、人像等四種拍照需求；而透過NXP SN100T晶片，提供新一代NFC綁卡感應功能，同時支援首見小米8的L1+L5雙頻段GPS定位功能，遊戲方面內建Game Turbo娛樂技術，價格鎖定人民幣3999區間，換算成新台幣約2萬元。

除此之外，雷軍稍早又再爆料，小米官方除了跟電影《艾莉塔：戰鬥天使》推出小米9聯名手機保護殼之外，還將打造小米9透明尊享版，宣傳影片就是跟該部電影合作，而且該款手機除了採用拍攝效能提升的7片式鏡頭搭配光圈f/1.47的4800萬畫素主鏡頭外，還將採用 12GB RAM。

截至記者截稿為止，雷軍跟林斌仍在接力用各種形式爆料，日前雷軍更與王源兩人拍攝逗趣的小米9產品功能宣傳影片，製造討論熱潮，相較於幾乎同一時間發表新一代旗艦Galaxy S10系列的三星電子，小米讓世人見證更進化的社群行銷，也為新一代旗艦機做了最佳的宣傳，接下來就看消費者，買哪一家廠商的單。