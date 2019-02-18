北歐遊戲場搬到台東「東海運動公園」　小朋友樂翻天

▲北歐遊戲場搬到台東。（圖／記者楊均典翻攝）

記者楊均典／台東報導

台東縣從18日起擁有具備特色的遊戲場，採用丹麥及英國遊具大廠設計、歐洲製造之遊具，有別於以往罐頭式遊具落腳東海運動公園的東海兒童遊戲場，正式落成啟用，台東縣長饒慶鈴表示，很高興台東終於有一座也能讓外縣市民眾羨慕的兒童遊戲場。

遊戲場啟用典禮於18日上午10點舉行，由饒慶鈴主持，包括教育處長林政宏、家庭教育中心主任王招蘭等多位貴賓與會，並邀請小鯨魚幼兒園小朋友及豐里國小足球隊來親自體驗，小朋友嬉戲歡樂聲充滿全場。

饒慶鈴表示，每逢假日或晨昏東海運動公園都有不少親子前來運動，有鑑於此，縣體育場特別向中央爭取經費興建運動遊戲設施，東海兒童遊戲場新遊具全數採用丹麥及英國遊具大廠設計、歐洲製造之遊具，有別於以往罐頭式遊具，鋪面並採用人工草皮，兼顧周圍環境美觀與舒適。

此外，為兼顧整體園區安全及便利，增設堤防階梯2座及景觀高燈15盞供民眾健走休憩使用。另外新設投射燈5盞可供兒童足球練習及銀髮族體健運動之用，讓園區不同年齡族群能共融使用，台東縣立體育場也呼籲好的遊戲場需要大家一同來維護愛惜，讓公部門有信心再挑戰下一座共融遊戲場。

▲北歐遊戲場搬到台東。（圖／記者楊均典翻攝）