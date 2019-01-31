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社會 社會焦點 保障人權

森白趾骨露出！苗栗童賞「4D海底世界」　左腳掌伸出遭絞爛斷4趾

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社會中心／綜合報導

苗栗縣頭份是育樂遊戲場31日傍晚驚傳意外，一名13歲的李姓男童與家人乘坐4D遊樂器材、開心前往探索海底世界時，疑似不慎將左腳伸出設施車體，導致腳掌遭捲入車體與月台間隙，當場動彈不得；警消獲報趕抵現場後破壞設施將李童救出，但卻發現有4隻腳趾遭夾斷，目前先行送往醫院急救，初判斷肢接回難度相當高，恐將轉院進行截肢。

▲▼男童在室內遊戲廠玩4D遊樂器材時，左腳被機器捲入。（圖／記者黃孟珍翻攝）

▲李童坐在車體最左側，疑似將左腳伸出車外而發生意外。（圖／記者黃孟珍翻攝）

業者表示，李童所乘坐的4D遊樂器材「海洋奇觀」，是一部可乘載16人、規劃4排座位的車體，民眾可透過逼真的4D體驗跟著螢幕一同探索海底世界，去年10月開幕至今吸引許多遊客搭乘，並未傳出意外；而在民眾上車、遊樂器材啟動前，工作人員也會宣導行進間勿將頭、手、腳伸出車體，以免發生危險。

31日傍晚，李童隨著父母一同到遊戲場體驗，並坐在最左側處，不料當體驗進行到尾聲、車體準備返回月台時，李童卻疑似將左腳伸出，導致腳掌捲入車體與月台間隙，當場人、車動彈不得。

警消獲報後趕抵現場，立即以器材破壞車體將男童救出，但卻發現他左腳掌已經血肉模糊，還有4隻腳趾斷裂，立即將其送往沙鹿童綜合醫院急救；院方經初步檢傷，發現男童左腳除了大拇趾外，其他4趾皆呈現開放性骨折，傷口血肉模糊還可見白骨，目前正在手術緊急處理傷口中，醫師也評估，後續斷肢要接回相當有難度，男童恐得轉院進行截肢手術。

針對這起意外，業者指出相關遊樂器材設施皆有投保意外險，將會在釐清確切發生原因後，再行處置。

▼男童左腳掌4趾遭捲斷，後續恐要轉院截肢。（圖／記者黃孟珍翻攝）

▲▼男童在室內遊戲廠玩4D遊樂器材時，左腳被機器捲入。（圖／記者黃孟珍翻攝）

▲▼男童在室內遊戲廠玩4D遊樂器材時，左腳被機器捲入。（圖／記者黃孟珍翻攝）

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