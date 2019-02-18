▲ 野柳神明淨港慶元宵，龜吼市集19日發300份甜湯圓。（圖／新北市漁業處提供，下同）

記者郭世賢／新北報導

全台唯一的新北野柳神明淨港文化祭，19日將於萬里區野柳保安宮前廣場舉辦，鄰近龜吼漁夫市集也應景提供熱騰騰的300份湯圓甜湯，從19日上午11時於市集管理室前發放，歡迎民眾到野柳漁港參加「神明淨港」文化祭後，到龜吼漁夫市集品嚐美味在地海鮮，飯後再吃一碗湯圓做甜點收尾，讓攤商和民眾一起同樂慶元宵。

龜吼漁夫市集位在萬里區龜吼漁港旁，以新北特產「萬里蟹」聞名，是民眾到北海岸遊玩時，不可錯過的美食景點。為歡慶元宵佳節，市集特別在元宵節19日當天，在管理室前方提供300份湯圓甜湯，自上午11時開始發放，數量有限發完為止，讓攤商和民眾在年頭取個好彩頭。

新北市漁業處指出，野柳漁港舉辦「神明淨港」文化祭，每年都有眾多漁民和民眾跳港淨身，向開漳聖王祈求來年平安健康、漁獲滿載，是當地最具特色的百年民俗活動，錯過可惜，歡迎民眾參加祭典後，順路到龜吼漁夫市集品嚐美味在地海鮮，飯後再以湯圓做甜點收尾，團團圓圓又幸福。

自行開車出遊到龜吼漁夫市集的民眾，不可不知鄰近停車秘境「石角海濱停車場」，從臺2線轉玉田路，沿著山路上山，再到海景路右轉到底，即可抵達海邊的停車場，共有141個免費小客車位，停車更方便，沿著海灘前往龜吼漁夫市集步行只要5分鐘，還可欣賞沿路沙灘美景，一舉兩得，歡迎民眾多多利用。

農業局長李玟表示，龜吼漁夫市集鄰近野柳地質公園，是北海岸享負盛名的魚貨市集，更是新北特產萬里蟹的主要產地之一，而且市集攤商都是在地漁民，所售魚貨多是自家漁船捕撈，品質絕對有保證，民眾用餐完畢後，還可到「維納斯海岸線」走走，或驅車前往「野柳地質公園」及「萬里獅子公園」郊遊踏青，歡迎民眾闔家到龜吼漁夫市集吃海鮮、賞海景，感受北海岸的美麗風光。

▲ 龜吼漁夫市集參考資訊。

▲ 周邊停車場位置圖。