2月「賜死」3長輩！國軍為請喪假自印訃聞　輔導長急弔唁發現攏系假

圖文／鏡週刊

一名陸軍徐姓一兵去年9月外公過世，他以訃聞向部隊請8天喪假，食髓知味，之後再印製假訃聞，2個月內陸續賜死早已經過世的祖父母和外婆，企圖獲得24天的喪假，直到輔導長登門弔唁，才拆穿這場騙局。

據了解，徐男原為陸軍第三地區支援指揮部湖口甲型聯合保修廠修理工場履車所的一兵，去年9月他因為外公過世，以訃聞向部隊請了8天喪假，沒想到之後他突發奇想，為了取得更多休假，又在去年10月10 日、11月4日及11月19日，陸續向長官以外婆、祖父母過世為由，企圖獲得24天的喪假。

為了讓長官相信並准假，徐男自行到桃園市中壢區龍岡路某印刷廠偽造訃聞，並以電腦偽造苗栗市戶政事務所的戶口名簿，並將這兩項偽造的文件拍照後傳訊息給長官，但是部隊輔導長見他短時間內痛失4位長輩，在收到第4張訃聞的隔天，趕到徐家弔唁，沒想到一問之下，才發現只有第一張訃聞的外公過世請假是真的，另外3位長輩都是早已去世。

輔導長立即將徐男帶回部隊偵訊，部隊並向檢憲報請偵辦，新竹地檢署依刑法詐欺得利與行使偽造公、私文書罪嫌將徐男提起公訴。



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