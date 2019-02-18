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遠傳攜手NTT DOCOMO　揮軍台灣相片書市場

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▲▼遠傳攜手NTT DOCOMO，推出相片書價值服務。（圖／記者邱倢芯攝）

▲遠傳攜手NTT DOCOMO，推出相片書價值服務。（圖／記者邱倢芯攝）

記者邱倢芯／台北報導

遠傳電信今（18）日宣佈與日本電信業者NTT DOCOMO共同推出《friDay拍拍本》相片書服務，遠傳月租型用戶，只要申辦每月149元加值服務，再透過App上傳手機照片、編輯文字，每個月都可以收到從日本印製、空運到手的精緻相片書。

遠傳電信指出，此項全新的創新數位應用，讓生活時時刻刻的美好都能出版、集結成冊，透過實體的「相片書」，亦可分享給親友，讓情感的傳遞更直接、有溫度！《friDay拍拍本》訴求排版簡單、編輯介面好上手，只需要12個工作天，即可收到日本空運來台的相片書。

事實上，相片書一直名列NTT DOCOMO過往加值服務中最受歡迎的前五名當中，也因此遠傳特別與NTT DOCOMO合作、引進此一服務。

遠傳個人用戶事業群執行副總經理尹德洋表示，端看現在台灣的相片書市場，大多存在三大痛點：製作麻煩、價格昂貴、品質不一等，但是遠傳此項加值服務，只需要利用App上傳、編輯照片，設計完成後送出訂單，僅需要12個工作天，消費者即可獲得充滿回憶的相片書。

日本NTT DOCOMO國際事業部亞洲業務部部長村山啓二郎表示，NTT DOCOMO從i-mode時期起便和遠傳電信合作，NTT DOCOMO認為遠傳對於客戶需求洞察、對數位加值服務經營能力都是台灣「一番」，因此特地選擇遠傳電信作為NTT DOCOMO d photo海外加值服務推廣的首發合作夥伴。

據了解，《friDay拍拍本》每本相片書皆經由日本印刷大廠高品質印刷後空運來台，無需負擔運費，直接送到消費者手中，無論送禮或自己收藏都適合，4月30日前申辦月租149服務（綁約12個月），再加送一本免費相片書。

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關鍵字：遠傳,NTT DOCOMO,相片書

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