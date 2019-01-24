新年到　中華電、遠傳推線上點燈祈福服務

▲點光明燈、安太歲不用再人擠人，電信商提供線上點燈服務。（圖／記者楊蕙綾攝）



記者邱倢芯／綜合報導

每到農曆年前，總有大批信眾湧入寺廟點燈，希望在新的一年討個吉利，祈求神明保佑。為了貼心用戶不用再進廟人擠人，中華電信與遠傳皆推出了線上點光明燈、安太歲的服務，讓你不用出門也不再受限時間限制，即可輕鬆、快速地獲得神明的保佑。

中華電信指出，該公司推出「光明燈祈福網」線上點燈服務，蒐羅全台各地多間廟宇，彙整各式燈種，讓你不用出門，就可點到各大廟宇的祈福燈，輕鬆獲得神明庇佑。

且根據中華電信「光明燈祈福網」統計，線上點燈第一名是祈求萬事順利的「光明燈」占比高達35%、趨吉避凶的「太歲燈」位居第二，占比約30%、而保佑財源廣進的「財利燈」排名第三，占比約20%、希望帶來好緣份的「姻緣燈」占比約10%、祈求身體健康的「元辰燈」占比約5%。顯示出國人最在乎的就是平安順利，也相當重視財富、姻緣及健康的好壞。

而在遠傳電信方面，遠傳每年皆與知名鹿港天后宮合作的「手機點燈」服務，信眾不必出門就能透過手機點燈安太歲，鹿港天后宮還會舉辦盛大的點燈祈福儀式，讓你不必再受限時間限制、也不需長途奔波，即可迅速完成點燈，獲得媽祖庇佑，保佑闔家平安順遂。



鹿港天后宮已有近300年的歷史，為台灣媽祖信仰的聖地，各地香客信眾不遠千里前來參拜，祈求媽祖庇佑，香火十分鼎盛。為體貼不便親自前來點燈安太歲的信眾，遠傳與天后宮共同推出「手機點燈」服務，除了針對生肖屬豬、蛇、猴、虎犯太歲的民眾可點「安太歲」燈、祈求行年平安、諸事順利、四時無災外，還提供「光明燈」可補運助氣、增福益壽，「文昌燈」可保佑學生與上班族學業精進、仕途如意，「拜斗燈」則可讓事業駿發、鴻圖大展，以及「月老姻緣簿」可保佑天賜佳緣、感情順利、婚姻美滿。民眾可依需求選擇燈別，點燈對象不限本人，也可為家人、親戚及朋友點燈。