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雲端最前線／汙點證人亂咬！北科大王隆昌含冤入獄親上火線爭清白

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新聞節目中心／綜合報導

已解散的特偵組11年前調查「南港展覽館」弊案，認定前北科大教授王隆昌涉嫌收賄，依貪污罪起訴，王隆昌最後遭重判定讞，前年假釋出獄，15日與司改會在最高檢察署前喊冤平反，因為他是被誣陷。已64歲的王隆昌除遞狀聲請非常上訴外，還要另提再審。《雲端最前線》18日邀請當事人王隆昌教授、民間司改會常務執行委員林俊宏、全國被害人權服務協會副理事長劉承武、時事評論員王時齊，與主持人楊文嘉深入此議題。

前台北科技大學土木與防災研究所教授王隆昌在2008年遭特偵組認定，捲入南港展覽館工程收賄案，2009年一審判決王隆昌犯不違背職務收賄罪，判刑7年8個月，2012年最高法院駁回王隆昌上訴，有罪定讞，王隆昌因而入獄。出獄後，王隆昌聲請再審及非常上訴，15日與前大法官許玉秀、司改會、多名學界人士一同到最高檢察署前召開記者會。

王隆昌在2003年受聘為工程案的評審委員，當時的委員決議由力拓公司得標，卻遭特偵組認定力拓在得標前取得評委名單，向評委行賄才得標。司改會認為，此案存在諸多疑點，除了沒有任何物證證明王隆昌收賄外，唯一的污點證人也只有力拓公司董事長的特助黃維安，但監察院調查報告以及司改會調查都指出，黃維安證詞前後不一。

「我從第一秒到現在都一直重複一樣的話，我不認識這個人(黃維安)，也從沒見過他」王隆昌邊說邊激動落淚，他說第一次見到黃維安是在法庭上。王隆昌指出，他並不認識黃維安，但黃維安說：「曾在土木技師公會建教合作班上過王隆昌的課程，也在研討會看過王隆昌」，不過王隆昌並沒有在該課程教課，王隆昌開課的修課名單及簽到表也都沒有黃維安的名字，後來黃維安一再改口，最後才說他沒見過王隆昌。

法院判決王隆昌有罪的關鍵仍是黃維安的證詞，但從證詞來看，前後有多種不同的版本。在檢方查扣黃維安的手機及掌上型電腦等關鍵物證後，因黃維安稱已刪掉，又忘了密碼，檢方未加以還原，也未調通聯紀錄，法院後續也沒有詳查。對此，監察院也曾針對王隆昌案做過調查報告，提出糾正，要求法務部調查關鍵物證，還原遭刪除的資料，卻遭法務部回函拒絕。

2013年監察院的調查意見指出該案諸多疑點，後來檢察總長也提起非常上訴，但遭最高法院駁回。而司改會表示，本次再度提起非常上訴的理由是，黃維安已承認犯行賄罪，應該列為共同被告，且按照刑事訴訟法第156條，共同被告應有補強證據，如果僅依照黃維安的證詞就判王隆昌有罪，就屬違法。

▼前大法官許玉秀（左）聲援王隆昌（麥克風者）。（圖／記者吳銘峯攝）

▲▼前大法官許玉秀（左）聲援王隆昌（麥克風者）。（圖／記者吳銘峯攝）

前大法官許玉秀對此表示，關於此案件中，曾有段偵訊過程，檢方在詢問證人與王隆昌見面的時間時，叫證人直接回答白天或晚上就好，證人回答白天，後來又無法明確回答，檢察官叫他回答不記得就好，許玉秀認為，檢方一般問：「你不記得了嗎？」就已經有誘導之嫌，更何況要證人直接回答不記得。許玉秀認為這個案子很簡單，王隆昌根本不認識證人，也不會有後續的故事。許玉秀呼籲，正義應該從程序正義開始，也終結於程序正義，她要檢察官與法官們自我檢討、反省，同理人民，讓那些喊冤的人有機會陳敘他們的冤情。

▲▼王隆昌（持麥克風者）與民間司改會到最高檢察署，要求提出非常上訴。（圖／記者吳銘峯攝）

▲王隆昌（持麥克風者）與民間司改會到最高檢察署，要求提出非常上訴。（圖／記者吳銘峯攝）

王隆昌說自己在學術界奉獻一輩子，信用是最重要的，王隆昌說：「指控一個人是比殺人還嚴重」，他表示自己唯一犯的錯就是相信司法，他將證人說錯的部分告訴檢方，讓檢方去修正後續的證詞。王隆昌說他多次想死，還好有學術界朋友的支持與信任，才讓他走到現在，他要求司法還他清白，否則他死不瞑目。《雲端最前線》18日邀請教授王隆昌、民間司改會常務執行委員林俊宏、全國被害人權服務協會副理事長劉承武、時事評論員王時齊，與主持人楊文嘉深入探討此議題。

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當社群媒體的影響力已經超越報紙與電視，《ETtoday新聞雲》在忠孝西路一段4號15樓所建置的新聞直播中心，2016年12月5日正式開台。

 《雲端最前線》為《ETtoday新聞雲》新聞直播中心全新製作的時事政論節目，在緊鄰行政、立法、監察三院政治權力中心的攝影棚內，每天中午12時將以即時多元的雲端直播科技，由關注台灣政治運動變遷超過20年的資深媒體人楊文嘉擔任主持，偕同政治人物、學者專家等來賓，針對立院動態、公共政策、熱門時事、網路聲浪等不同議題，進行即時與深度的評論與解析。

 《雲端最前線》於2016年12月5日正式首播，每周一至週五中午12時現場直播，網友們可同步於《ETtoday新聞雲》的官網、新聞雲、筋斗雲、播吧等臉書粉絲頁、東森新聞雲APP，即時收看。

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關鍵字：雲端最前線,直播,王隆昌,冤獄,司改會

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