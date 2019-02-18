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法律 法律新聞 名家評論 小巨蛋違法接管 我要爆料

吳景欽／【王隆昌案】污點證人本身充滿污點

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▲▼前大法官許玉秀（左）聲援王隆昌（麥克風者）。（圖／記者吳銘峯攝）

▲台北科技大學教授王隆昌（前排右）因前後矛盾的污點證人證詞，以受賄罪遭判7年多，日前透過民間司改會聲請再審與非常上訴。（圖／記者吳銘峯攝）

因擔任南港展覽館招標案的評審委員，被以職務行為受賄罪起訴、判刑，並已假釋出獄的台北科技大學教授王隆昌，日前提出再審與非常上訴，以圖洗刷自己的清白。

此案之所以被判有罪，並非有收賄的具體事證，僅是依據所謂行賄者，前後不一、矛盾百出的證詞，自屬疑點重重。此案所顯露者，恐只是冰山一角，因於貪瀆案件被視為最有利證據的所謂「污點證人」，事實上，卻充滿著污點。

於貪瀆犯罪的隱密性，對於此類犯罪的偵查，就得依賴特殊的手段，如監聽、臥底等。只是此類手段，侵害的人權極深，自屬於最後手段，甚且當使用此類手段，也未必能找出證據，最終所依賴者，就只能是行賄者的指證。

因貪瀆犯罪訴追的重點乃是公務員，故為鼓勵行賄者勇於出面，現行法制，就規定有諸多刑罰的優待。如根據《貪污治罪條例》第11條第5項，行賄而自首者，免除其刑；在偵查或審判中自白者，減輕或免除其刑。甚至根據《證人保護法》第14條第1、2項，只要能供出整個犯罪網路，檢方除可聲請法院減或免刑外，亦可直接為不起訴處分。

只是這個出於犯罪控制所為的刑罰優待或免訴之手段，卻已形成冤罪的根源。因行賄者為了儘速脫離訴訟，再加以檢察官必會以起訴為要脅，就可能配合其要求，而為不實之陳述。故此類案件，對於行賄者指證歷歷的所謂行賄過程，就可能從調查局或廉政署、至檢察官，然後到法院，無論在時間、地點，甚至行賄金額，都有不同的說詞。

面對如此前後不一、錯誤百出的證詞，如當證人遭被告方質疑證詞前後不一，或者記憶不清時，檢方卻往往提示偵訊時的筆錄，或者有意選擇的監聽譯文，以「曉喻」其回歸有罪的陳述。只是這些舉措，不僅是誘導，更屬於傳聞證據，司法本應加以嚴格審視與排除，卻常順著起訴者所建構的不完整藍圖，自行拼湊出有罪圖像。如於監聽譯文只要出現，「巧克力很貴，要自己吃」，就認定其中必有賄款。甚至還有，陳述的送錢金額，每次講的都不一樣，法官以平均數為最終收賄數額，卻從頭到尾，沒有金錢或其他證據的詭異判決出現。

也因此，於王隆昌案裡，既無任何受賄的證據，且關於被告與所謂行賄者，也毫無任何相識，甚至相遇的證據，最終竟被法院照單全收，且判決有罪，就一般人而言，確實難以想像，也嚴重違背刑事司法最基本的無罪推定、證據裁判等原則。只是過往貪瀆案件類此情況而被判有罪者，卻也不少見，王隆昌案已非僅是個案，而是暴露出刑事司法的審判結構，真的出現了很大的問題。

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●吳景欽，真理大學法律系所副教授、法稅改革聯盟發起人及超徵還財於民公投提案領銜人。以上言論不代表本報立場。

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關鍵字：法律,司改人權,吳景欽,王隆昌,南港展覽館弊案,污點證人,貪瀆案,非常上訴,證人保護法,貪汙治罪條例

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