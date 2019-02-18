為2毛鐵絲檢察官追殺到底　法界批評檢方恐有濫訴之虞

▲檢察總長江惠民說「不要為了上訴而上訴」，但基層檢察官為了2毛錢鐵絲追殺到底，法界不禁批評檢方「濫訴」。（圖／記者李毓康攝）

記者吳銘峯／台北報導

新北市瞿姓男子將鄰居綁在電線杆上的鐵絲拆除，丟在曹姓鄰居家的花盆中。鄰居不滿提出告訴，檢警單位偵辦後，認為瞿男涉嫌偷竊價值僅2毛錢的鐵絲，提起公訴。一審判瞿男無罪，檢方還堅持上訴第二審，二審也判無罪確定。對於檢方的行為，法界人士批評，根本就是濫權起訴、濫權上訴！

判決指出，本案發生於1年前，晚間22時45分許，新北市中和區曹姓男子聽聞樓下有異聲，下樓查看，發現自己綁在電線桿上「請勿停車」的告示牌，上頭的鐵絲竟被拆開，丟在自己占用路面的花盆中。曹男不滿，報警處理，查出是有精神疾病、多次前科的鄰居瞿姓男子所為。新北地檢署偵辦後，認定瞿男涉嫌偷竊這段約50、60公分的鐵絲，「價值約5元」，因此依照竊盜罪嫌，提起公訴。

法院審理後，因竊盜罪構成要件須被告主觀上具「不法所有意圖」，瞿男僅拆下鐵絲丟在一旁，並無保有鐵絲意圖，主觀構成要件不成立。另外法院也找回收業者作證，業者指稱，鐵絲回收價格1公斤5元，且未滿1公斤不願回收；本案鐵絲僅50、60公分，充其量價值僅2毛，絕非檢方於起訴書硬掰的「5元」。一審因此判決無罪。

但新北地檢署為了這2毛的鐵絲，堅持提出上訴，案經二審高等法院審理後，由於檢方根本沒提出新證據，高院駁回檢方上訴，判瞿男無罪確定。

對於檢方起訴、上訴的行為，有律師批評，根本就是「濫訴」而耗費司法資源。律師強調，檢方是否起訴？是否上訴？都應考量蒐證的客觀證據，是否能達到「有罪的確信」而決定，並非單憑被告是否具有前科、證人單方面的供詞，就起訴、上訴，否則就是「濫訴」！本案一審無罪判決認定的事證極為明確，但檢方堅持上訴，實在就是「濫訴」！

在撼動台灣生技產業的浩鼎案中，中研院前院長翁啟惠被控涉嫌貪污罪，一審獲判無罪後，最高檢察署檢察總長江惠民兩度召集一二審檢察官舉行專案會議，最後認為「不要為了上訴而上訴」，毅然決然放棄上訴，獲得各界一致好評。江惠民有勇於認錯的精神，但基層檢察官對於2毛錢的鐵絲，追殺到底！讓人不禁對檢方的態度搖頭。

